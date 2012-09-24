تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهور در این باره اظهارداشت: با خروج واحد شماره چهار بخار به ظرفیت توان 250 مگاوات، فعالیت تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای این مرکز کلید زده شد.

وی افزود: با نزدیک شدن به پایان فصل گرما و کاهش میزان تقاضای انرژی الکتریکی از سوی مصرف کنندگان و نیز عدم نیاز شبکه سراسری برق به تولید بیشتر انرژی الکتریکی در نیمه دوم هر سال، واحدهای نیروگاهها به منظور تامین برق مطمئن و پایدار در ایام اوج مصرف تابستان، مورد تعمیرات اساسی و بازدید های دوره ای قرار می گیرند.

فرهور تصریح کرد: برابر جدول زمان بندی شرکت مادر تخصصی توانیر، 17 برنامه تعمیراتی در طول این دوره شامل تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و تعمیرات CI و HGP در 13 واحد این نیروگاه اجرا می شود.

وی یادآورشد: واحد شماره چهار بخار، برای تعمیرات نیمه اساسی به مدت 30 روز در اختیار گروه های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی قرار خواهد گرفت که تعمیر ˈداکت دود در سطح وسیع، اورهال دو عدد والوهای اصلی ورودی به توربین، بازدید لوله های واتروال از ناحیه هدر مربوطه در دیواره های عقبی بویلر، تعویض بخشی از لوله های فاینال رهیت، نصب ترموکوپل در واتروال سمت غرب بویلر از جمله مهمترین فعالیت های آن خواهد بود.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین بیان کرد: تمامی فعالیت های تعمیراتی واحد شماره چهار بخار توسط گروه های سه گانه تعمیرات نیروگاه در سه بخش مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک انجام خواهد شد.