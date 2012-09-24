برگزاری کارگاههای آموزشی در جشنواره فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به منظور غنای فضای جشنواره و فرصت سازی برای استفاده علاقمندان و جوانان استان کرمان سلسله کلاس های آموزشی را ویژه استان با محوریت"مستندسازی"، "فیلمنامه نویسی" و "نقد شناسی" طراحی کرده است.

این کارگاه های آموزشی زیر نظر اساتیدی چون: محمد داودی (مستندسازی بحران)، مهدی سجاده چی ( فیلمنامه نویسی) و مسعود فراستی ( نقد) دایر می شود.

در مجموع ۳۱ نفر برای کارگاه های "مستندسازی بحران"، ۳۴ نفر برای کارگاه های فیلمنامه نویسی و ۳۶ نفر برای کارگاه های نقدنویسی و نقدشناسی" انتخاب شده اند.

تجزیه و تحلیل سینمای مقاومت

برنامه تلویزیونی «هفت» در روزهای برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در کرمان به طور زنده به انعکاس این رویداد بین المللی خواهد پرداخت.

عوامل و دست اندرکاران «هفت» با مساعدت مدیر شبکه سوم سیما همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از 3 تا 7 مهرماه در استان کرمان به این استان سفر می‌کند.

این گروه تلویزیونی با استقرار در محل برگزاری جشنواره در هتل پارس کرمان در طول روزهای برگزاری جشنواره به انعکاس رویدادهای جشنواره و تجزیه و تحلیل سینمای مقاومت و دفاع مقدس می‌پردازد.

