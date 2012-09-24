حفظ وحدت مردم و مسئولان بهترین شیوه ادامه راه شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد گچساران افزود: امروز ایران اسلامی در انرژی هسته ای جزء پنج کشور برتر دنیاست و این به دلیل هدایت مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی مردم و برکت خون شهداست.

وی بیان کرد: جنگ تحمیلی ایران و عراق آخرین برگ استکبار جهانی علیه ایران بود و تنها جنگی در تاریخ کشور بود که به اندازه سر سوزنی از خاک ایران جدا نشد.

صابری با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی پس از 33 سال از پیروزی در اوج اقتدار و اثر گذاری در جهان است، اظهار داشت: مکتب تشیع، رهبری و مردم باعث همه پیروزیها و توفیقات کشور ایران اسلامی شده است.

استاندار ارزش‌های دفاع مقدس را بزرگترین دانشگاه و کلاس درس بصیرت برای جوانان ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: این دوره هشت‌ ساله دفاع از عزت، ناموس و انسانیت بود که با ایثار و جانفشانی شهدا و رهبری مدبرانه امام(ره) از این مرحله سربلند بیرون آمدیم.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: گسترش این فرهنگ، کشورمان را در مقابل تهدیدها و تحریم ها بیمه می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با حضور بر قبور شهدای گمنام در این دانشگاه و قرائت فاتحه، به مقام والای شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.