بیش از 2 میلیون واحد دامی در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه حسینی صبح دوشنبه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون واحد دامی در این استان، اظهار داشت: در حال حاضر 89 هزار و 973 راس دام سنگین، بیش از یک میلیون و 637 هزار راس دام سبک (گوسفند و بز) و 13هزار و 250 نفر شتر در استان سمنان وجود دارد.

وی یادآور شد: تولیدات بخش دام استان سمنان بیش از 30 هزار تن گوشت قرمز و 168 هزار تن شیر است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه این استان دارای دو میلیون و 250 هزار واحد دامی است، اظهار داشت: سه درصد این واحد ها را شتر داری ها تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به مزیت های شتر از جمله ضریب تبدیل حدود شش شتر نسب به گاو که بیشتر از هشت است، فواید متعدد شیر و اثرات درمانی آن بر دیابت، سیاه زخم، تهیه دارو و واکسن و کم خونی، گوشت با طبع گرم و اثرات درمانی ویژه و استفاده از دیگر فرآورده های شتر برای درمان تنگی نفس و آسم، این دام را از ارزش بالایی بر خوردار کرده است.

شاه حسینی در خصوص پراکنش جمعیت شتر در استان سمنان نیز گفت: در شهرستان های شاهرود و میامی تعداد هشت هزار و 192 نفر شتر، سمنان دو هزار و 706 نفر، دامغان دو هزار و 229 نفر و گرمسار 65 نفر شتر وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: در بخش دام در استان دو ایستگاه فعال شامل ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان و ایستگاه پرورش شتر شمالشرق کشور در منطقه طرود شاهرود به عنوان دو مرکز ثقل اصلاح نژاد دام های سبک و سنگین سازگار با شرایط آب و هوایی استان، نقش مهمی در به نژادی دام ها با هدف اقتصادی کردن تولید را دنبال می کنند.

شاه حسینی در پایان مهمترین فعالیت های در دست اقدام و آینده معاونت در بخش دام را، تکمیل مجتمع های دامپروری و راه اندازی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال، توسعه واحدهای گاو شیری و ساماندهی دامداری های روستایی، تجهیز و توسعه مراکز جمع آوری شیر، اجرای پروژه های اصلاح نژادی، تامین تسهیلات سرمایه در گردش دامداران، توسعه بیمه همگانی و بهبود مدیریت و ارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی برشمرد.