حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: برخی کمیسیون های تخصصی مجلس برنامه کاری فشرده ای دارند و متقاضی افزایش تعداد مشاوران بودند که این موضوع در جلسه هیات رئیسه مجلس مطرح شد و مقرر شد تعداد مشاوران کمیسیون های تخصصی که متقاضی افزایش مشاور هستند به دو برابر برسد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کمیسیون های تخصصی هر کدام 5 مشاور دارند که مجوز استخدام مشاوران تا 10 نفر به کمیسیون های متقاضی داده شد.

نماینده نیشابور خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در جلسه روز گذشته هیات رئیسه مورد بررسی قرارگرفت و با آن موافقت شد تعیین نمایندگانی از مجلس برای پیگیری موضوعات مشترک مجلس ودولت بود.

عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: پیش از این آقای فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور درخواست کرده بود که کارگروهی موارد بین دولت ومجلس را پیگیری کند که هیات رئیسه مجلس با کلیت موضوع موافقت کرد تا در صورت ضرورت برای همفکری بیشتر نمایندگان ودولت درموضوعات مشخص مورد توافق افرادی مشخص شوند تا مسائل را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بررسی سوالات نمایندگان از وزیران، نمایندگانی مشخص شوند تا جلساتی بین نمایندگان و وزیران برگزار شود تا حتی الامکان سوالات به صحن مجلس نرسد و طرفین به توافق برسند.

سبحانی نیا در پاسخ به این سوال که علت عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیران صنعت، معدن و تجارت و ورزش و امور جوانان چیست، گفت: هیات رئیسه اصراری بر عدم اعلام وصول ندارد اما از آنجا که این دو طرح به رئیس مجلس تقدیم نشده، طبق آیئن نامه امکان اعلام وصول آن نبوده است.

وی ادامه داد: همچنین در صورت تقدیم این دو طرح به رئیس مجلس، هیات رئیسه باید بررسی کند که آیا طرح های استیضاح در چارچوب آئین نامه تهیه شده است و شرایط اعلام وصول را دارد یا خیر.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهارداشت: درصورتی که طبق آئین نامه کارها پیش برود هیات رئیسه هم ممانعتی در اعلام وصول طرح های استیضاح ایجاد نمی کند.