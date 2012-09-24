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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

گل محمدزاده خبر داد؛

تاخیر افتتاح تصفیه خانه بستان آباد/ مشکلات زیست محیطی در منطقه

تاخیر افتتاح تصفیه خانه بستان آباد/ مشکلات زیست محیطی در منطقه

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بستان آباد از تاخیر افتتاح تصفیه خانه این شهرستان و ایجاد مشکلات زیست محیطی در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، الیاس گل محمد زاده امروز دوشنبه در جلسه بررسی پسماندهای شهری و روستایی این شهرستان افزود: قول های شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی مبنی بر احداث و افتتاح تصفیه خانه این شهرستان تاهفته دولت تاکنون بدون نتیجه مانده است.

وی با اشاره به لزوم بهره برداری هرچه سریعتر تصفیه خانه فاضلاب بستان آباد، افزود: فاضلاب این شهر در بعضی از مناطق به رودخانه می ریزد که عوارض زیست محیطی به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه این شهرستان با سیستم های نوین روز دنیا ساخته شده است، گفت: متاسفانه شاهد به بهره برداری رسیدن آن نیستیم و لازم است مسئولان مربوطه اقدامات اساسی را در این مورد انجام دهند.

فرماندار بستان آباد از اجرای طرح تفکیک زباله در مبداء خبر داد و افزود: شهرداری بستان آباد طی قراردادی با بخش خصوصی به زودی این طرح را اجرا می کند.

وی گفت: مکان یابی برای استقرار این شرکت در حاشیه این شهر انجام شده و زباله های جمع آوری شده بازیافت و به چرخه زندگی بر خواهند گشت.

گل محمد زاده با اشاره به همکاری نکردن بعضی از صنوف شهرستان در دفع زباله ها و نخاله، اظهار کرد: دستگاه هایی که برای این صنوف مجوز می دهند باید نسبت به دفع نخاله های آنها نیز برنامه ریزی داشته باشند.

کد مطلب 1703766

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