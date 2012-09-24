مجید غلامنؤاد مدافع تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم خود اظهار داشت: تیم سایپا در حال حاضر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کند و آماده دیدار مقابل دوب آهن هستیم.

وی ادامه داد: ذوب آهن تیم خوبی است ولی ما فقط به سه امتیاز این دیدار فکر می کنیم در این هفته این تیم را آنالیز کردیم و کاملا با نقاط ضعف و قدرت حریف آشنا هستیم و امیدوارم بتوانیم این تیم را در خانه شکست دهیم.

غلامنژاد در خصوص حضور سایپا در جمع تیم های صدر نشین گفت: تیم ما واقعاً مستحق صدرنشینی است و حتی در چند بازی هم مستحق باخت نبودیم در دو دیدار مقابل فولاد و راه اهن اشتباهات داوری تیم ما را از امتیاز محروم کرد تیم ما در این فصل بازی های زیبایی را به نمایش گداشته و این روند را ادامه خواهیم داد.

مدافع سایپا در پایان گفت: لیگ برتر در این فصل از حساسیت بالایی برخوردار شده و تمام تیم ها با قدرت در لیگ ظاهر شده اند وامیدوارم شرایط طوری رقم بخورد که کادر فنی تیم ملی به بازیکنان جوان هم اعتماد کند به نظر من تیم ملی ایران نیاز به بازیکنان جوان و با انگیزه دارد.