  1. استانها
  2. البرز
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

غلامنژاد:

تیم ملی ایران نیاز به بازیکنان جوان و با انگیزه دارد

تیم ملی ایران نیاز به بازیکنان جوان و با انگیزه دارد

کرج – خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال سایپای البرز گفت: تیم ملی ایران نیاز به بازیکنان جوان و با انگیزه دارد.

مجید غلامنؤاد مدافع تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم خود اظهار داشت: تیم سایپا در حال حاضر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کند و آماده دیدار مقابل دوب آهن هستیم.

وی ادامه داد: ذوب آهن تیم خوبی است ولی ما فقط به سه امتیاز این دیدار فکر می کنیم در این هفته این تیم را آنالیز کردیم و کاملا با نقاط ضعف و قدرت حریف آشنا هستیم و امیدوارم بتوانیم این تیم را در خانه شکست دهیم.

غلامنژاد در خصوص حضور سایپا در جمع تیم های صدر نشین گفت: تیم ما واقعاً مستحق صدرنشینی است و حتی در چند بازی هم مستحق باخت نبودیم در دو دیدار مقابل فولاد و راه اهن اشتباهات داوری تیم ما را از امتیاز محروم کرد تیم ما در این فصل بازی های زیبایی را به نمایش گداشته و این روند را ادامه خواهیم داد.

مدافع سایپا در پایان گفت: لیگ برتر در این فصل از حساسیت بالایی برخوردار شده و تمام تیم ها با قدرت در لیگ ظاهر شده اند وامیدوارم شرایط طوری رقم بخورد که کادر فنی تیم ملی به بازیکنان جوان هم اعتماد کند به نظر من تیم ملی ایران نیاز به بازیکنان جوان و با انگیزه دارد.

کد مطلب 1703769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها