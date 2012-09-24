به گزارش خبرنگار مهر، حساسیت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، انتقاد از عملکرد باشگاه صبا در خصوص تیم فوتسال و همچنین عدم تحقق وعده‌های مالی موجب شد تا امیر شمسایی رسما از هدایت تیم فوتسال صبای قم کناره گیری کند.



بی نتیجه ماندن مذاکرات رئیس هیئت مدیره صبا و شمسایی



برای همین منظور سرمربی سفید و مشکی پوشان لیگ برتر یعنی تیم فوتسال صبای قم بعد از اینکه هفته گذشته پیش از بازی حساس صبای قم با گیتی پسند اصفهان رسما استعفای خود را رسانه ای کرد ، بعد از چند روز در تمرینات این تیم نیز حضور نیافت.



بدین ترتیب این مربی که با تیم فوتسال صبای قم در چهار نیم فصل نخست رقابت‌های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور نتایج خوبی کسب کرد و صبا را به عنوان مدعی قهرمانی لیگ این فصل فوتسال کشور معرفی کرد، دیگر در کنار صبایی‌ها نخواهد بود.



شمسایی که خود از چهره‌های سابق فوتسال کشور محسوب می‌‌شود و دوران موفقی را در زمان جوانی خود در این رشته ورزشی پشت سر گذاشته است حتی در جلسه با رئیس هیئت مدیره باشگاه صبا نیز حضور یافت اما مسئولان باشگاه صبا نتوانستند نظر وی مبنی بر کناره گیری از تیم صبا را تغییر دهند.



در حالی که جلسه شمسایی با رئیس هیئت مدیره باشگاه صبا یعنی رضا دهناد در استانداری قم برگزار شد، دهناد و شمسایی در این جلسه در خصوص وضعیت اخیر تیم فوتسال صبای قم به گفت و گو و مذاکره پرداختند اما این مذاکرات در نهایت بی نتیجه ماند و طرفین بدون توافق از جلسه خارج شدند.



باقری مربی تیم فوتسال صبای قم شد



بر این اساس و در حالی که تیم فوتسال صبای قم امروز دوشنبه سوم مهر ماه باید در چارچوب دیداری معوقه از هفته پنجم از دور رفت مسابقات چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با تیم فوتسال شهرداری ساوه و روز جمعه نیز با تیم میثاق تهران بازی کند، صبا بدون حضور امیر شمسایی برابر حریفان خود به میدان خواهد رفت و با منتفی شدن مربیگری محسن حسن زاده کاپیتان تیم صبا، قدرت الله باقری مربی صبای قم شد.



البته تیم فوتسال صبای قم این روزها وضعیت خوبی را سپری می‌کند زیرا تمرینات این تیم در روزهای اخیر و در غیاب شمسایی با برنامه ریزی مطلوب زیر نظر قدرت الله باقری مربی این تیم برگزار شده است و بازیکنان نیز زیر نظر باقری تمرین می کنند.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم در حال حاضر با کسب 10 امتیاز در مکان هفتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد و در حالی که دو بازی نسبت به سایر تیم ها کمتر انجام داده، از ساعت 17 امروز با شهرداری ساوه مسابقه می دهد.



