پوران درخشنده یکی از اعضای هیات انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار 2013 به خبرنگار مهر گفت: ما باید حضورمان در اسکار جدی باشد زیرا سینمای ایران حرفی برای گفتن دارد. وی افزود: سینمای ما نمایشی از مظلومیت و شرافت انسانی است. با این تصویر سینمایی ما حرف حق خود را می‌زنیم. آنها با ساخت فیلم موهن در درنیا حرفی می‌زنند که ناحق است و ما باید با حضورمان این جایگاه را بار دیگر به آنها ثابت کنیم.

درخشنده درباره نامه اخیر جواد شمقدری ادامه داد: در هیات انتخاب درباره انتخاب نماینده اسکار، درباره بحث تحریم هم صحبت شد اما به این نتیجه رسیدیم که پس از دریافت جایزه در اسکار 2012 توسط اصغر فرهادی، دیگر دنیا سینمای ایران را می‌شناسد و برای آن جایگاهی قائل است. بهتر است با حضور مقتدرانه خود این جایگاه را به دیگری ندهیم.

این کارگردان عنوان کرد: صهیونیست‌ها می‌خواهند ما در جواب عمل آنها در اسکار حضور پیدا نکنیم چراکه جوانان، ورزشکاران و اهالی فرهنگ وهنر ایران در سال‌های اخیر به خوبی در دنیا درخشیده‌اند. ما نباید با عدم حضور خود این حق را از خودمان بگیریم و جایمان را به دیگری بدهیم.

وی درباره فیلم "یه حبه قند" هم گفت: این فیلم فضاسازی بسیار خوبی دارد و شناسنامه آن ملی و ایرانی است. به همین دلیل می‌تواند نماینده خوبی برای سینمای ایران باشد. البته فیلم‌های خوب یگری همچون "آینه‌های روبرو"، "ملکه"، "گلچهره" و... هم در میان گزینه‌های ما حضور داشتند که از میان آنها "یه حبه قند" با نظر اعضای کمیته انتخاب شد.