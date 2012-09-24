به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست حوزه مقاومت بسیج کربلا بسطام در دیدار از خانواده‌های شهدا روستای میقان، گفت: شهدا پرچمداران بصیرت و معنویت در جامعه امروز ما هستند و برای مقابله با جنگ نرم دشمنان باید سیره و رفتار شهدا را در جامعه ترویج داد.

سروان پاسدار ولی الله غلامی اظهار داشت: شهدا رفتند تا ما بمانیم و این انقلاب برای پیشرفت و سربلندی اسلام در جهان تلاش کند و امیدواریم ما به وظیفه خود در زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا عمل کرده باشیم.

وی افزود: خانواده های شهدا یادگاران نور و بصیرت هستند و با وجود آنان ما باید تلاش کنیم تا بهره لازم را در گسترش فرهنگ شهادت ببریم.

اختتامیه اردوی جهادی عاشقان ولایت شاهرود برگزار شد

اختتامیه اردوی جهادی گروه عاشقان ولایت حوزه بسیج مساجد و محلات علی (ع) سپاه ناحیه شاهرود با حضور بیش از 100 نفر از بسیجیان پایگاه عاشقان ولایت شهرک انقلاب و خانواده های آنان در مسجد النبی این شهرک برگزار شد.

مسئول این گروه جهادی و فرمانده پایگاه عاشقان ولایت گفت: با توجه به ساخت و ساز مسجد النبی شهرک انقلاب و نیاز به کمک یک گروه جهادی 15 نفر از بسیجیان پایگاه به مدت 15 روز در ساخت و ساز مسجد کمک کردند و توانستند سهمی کوچک در مرمت و گسترش مسجد که پایگاه بصیرت و عبودیت است داشته باشند.

محسن مریدیان با تقدیر از هیئت امناء مسجد در پشتیبانی از بسیجیان شرکت کننده افزود: همکاری هیت امنای مسجد در کمک بسیجیان بسیار موثر بود و نشان داد مسجد و بسیج یکی هستند و در راه هدف مقدس که همان اعتلای اسلام و معنویت در جامعه است تلاش می‌کنند.

اردوی صالحین پایگاه امام حسن عسگری(ع) شاهرود برگزار شد

اردوی حلقه های صالحین پایگاه بسیج امام حسن عسگری(ع) حوزه بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.

سرپرست حوزه علی ابن ابیطالب(ع) گفت: این با هدف حفظ و انسجام و تقدیر از حضور بسیجیان در حلقه‌های صالحین پایگاه و با حضور بیش از 65 نفر از اعضا در منطقه تفریحی اولنگ برگزار شد.

عباس ارباب مجنی با اشاره به اهمیت حفظ طبیعت و آموزش این امر به اعضا افزود: در این اردو اعضا در قالب چهار حلقه صالحین به پاکسازی منطقه اولنگ از زباله‌ها پرداختند و محیط زیست را پاکسازی کردند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی ورزشی در این اردوی یکروزه بیان داشت: در کنار برنامه های ورزشی و مسابقات فرهنگی و پاکسازی محیط زیست، حلقه های صالحین با موضوع اهمیت طبیعت از دیدگاه اسلام نیز برگزار شد و در پایان اردو از متربیان فعال و نمونه حلقه های صالحین این پایگاه با اهدا هدیه تقدیر شد.

برگزاری همایش بصیرتی و روشنگری بسیج سمنان

فرمانده حوزه بقیه الله سمنان گفت: همایش بصیرتی و روشنگری جهت افزایش بینش و بصیرت آحاد جامعه و بسیجیان درباره مقابله و مبارزه با جنگ نرم (ماهواره و معضلات اخلاقی و خانوادگی در جامعه) با شعار (ماهواره، شیطان پنهان، بر بام خانه مسلمان) برگزار می‌شود.

علی اکبر بابایی بیان کرد: همایش بصیرتی و روشنگری با موضوع ماهواره و معضلات اخلاقی و خانوادگی در جامعه در راستای اوامر و رهنمودهای مقام معظم رهبری به همت مقاومت بسیج بقیه الله (عج) شهرستان سمنان برگزار می‌شود.

وی با توجه به اهمیت برگزاری همایش های بصیرتی افزود: گسترش دامنه فعالیت‌های فرهنگی و افزایش محصولات فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه و جوانان راه‌های مقابله با جنگ نرم است.

فرمانده حوزه بقیه الله سمنان تأکید کرد: جنگ نرم، امروزه مؤثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است، چون می توان با کمترین هزینه با حذف تهاجم خود قرار می دهد.

این همایش 6 شهریورماه در مسجد فاطمیه واقع در میدان حافظ برگزار می‌شود.