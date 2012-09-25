عقد قرار داد جدید بیمه تکمیلی/ مهلت دو ماهه به بازنشستگان برای انصراف از بیمه

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از انجام مذاکرات لازم درمورد بیمه تکمیلی و خدمات آن با شرکتهای بیمه ای مختلف انجام شد اما با توجه به اینکه این بیمه ها حق بیمه زیادی را درخواست می کردند که با توان بازنشستکان همخوانی نداشت به همین دلیل در نهایت با بیمه دی به توافق رسیده و قرار داد منعقد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: قرارداد سال گذشته بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان شهریورماه اعتبار داشت که در نهایت با رایزنیهای به عمل آمده یکماه دیگر یعنی تا پایان مهرماه تمدید شده است و حق بیمه های جدید از آبان ماه محاسبه و از حساب بازنشستگان کسر می شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: در گذشته حق بیمه دریافتی از بازنشستگان 6 هزار و 700 تومان بود و در قرارداد جدید این مبلغ با 45 درصد رشد به 10 هزار و 450 تومان رسیده است که البته در خدمات بیمه تکمیلی نیز تا 90 درصد افزایش پیدا می کند.

خبازها گفت: این حق بیمه پایین ترین مبلغ پیشنهادی در میان سازمانهای بیمه گر بوده است و در قرارداد جدید خرید درمان از 6 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافته است و همچنین خدمات دیگر نیز مانند هزینه جراحی، بستری، آزمایش ، پاراکلینیک و ...نیز افزایش پیدا کرده است .

وی به مهلت دو ماهه یعنی تا پایان دیماه برای انصراف بازنشستگان از بیمه دی اشاره کرد و افزود: فرمهایی برای انصراف و یا افزایش تعداد نفرات برای استفاده از بیمه تکمیلی در دفاتر کانون بازنشستگان در نظرگرفته شده که بازنشستگان می توانند با مراجعه به دفاتر انصراف و یا افزایش تعداد نفرات خود را اعلام کنند.