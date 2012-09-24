  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

منابع مرکز مبادلات ارزی صرف تامین مالی بودجه دولت نمی‌شود

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز گفت: مرکز مبادله ارزی محل تلاقی دارندگان و متقاضیان ارز بوده و وجوه ریالی حاصل از فروش ارز صادرکنندگان در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ضمن اعلام مطلب فوق ،خاطر نشان کرد : به هیج عنوان منابع این مرکز صرف تامین مالی بودجه دولت نخواهد شد.

کریمی افزود: انتقال مبلغ ارز خریداری شده توسط واردکنندگان از طرف بانکهای کشور به بانکهای ملت و کشاورزی با افتتاح حساب ریالی توسط مشتریان امکان پذیر خواهد بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدف از ایجاد این مرکز را کنترل نوسانات بازار ارز خواند و گفت‌: جهت رفع کاستی‌ها و مشکلات احتمالی طرح، کمیته‌ای مسئولیت رفع آنها را به صورت روزانه برعهده خواهد داشت.
 

کد مطلب 1703777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها