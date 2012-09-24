به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ضمن اعلام مطلب فوق ،خاطر نشان کرد : به هیج عنوان منابع این مرکز صرف تامین مالی بودجه دولت نخواهد شد.
کریمی افزود: انتقال مبلغ ارز خریداری شده توسط واردکنندگان از طرف بانکهای کشور به بانکهای ملت و کشاورزی با افتتاح حساب ریالی توسط مشتریان امکان پذیر خواهد بود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدف از ایجاد این مرکز را کنترل نوسانات بازار ارز خواند و گفت: جهت رفع کاستیها و مشکلات احتمالی طرح، کمیتهای مسئولیت رفع آنها را به صورت روزانه برعهده خواهد داشت.
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