به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ضمن اعلام مطلب فوق ،خاطر نشان کرد : به هیج عنوان منابع این مرکز صرف تامین مالی بودجه دولت نخواهد شد.

کریمی افزود: انتقال مبلغ ارز خریداری شده توسط واردکنندگان از طرف بانکهای کشور به بانکهای ملت و کشاورزی با افتتاح حساب ریالی توسط مشتریان امکان پذیر خواهد بود.



سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدف از ایجاد این مرکز را کنترل نوسانات بازار ارز خواند و گفت‌: جهت رفع کاستی‌ها و مشکلات احتمالی طرح، کمیته‌ای مسئولیت رفع آنها را به صورت روزانه برعهده خواهد داشت.

