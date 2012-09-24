مدرسه علمیه فاطمه الزهرای اطهر (س) ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در مراسم افتتاحیه مدرسه علمیه فاطمه الزهرای اطهر (س) که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و جمعی از مدیران کل و اساتید حوزه برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و دهه کرامت گفت: خوشبختانه در دولتهای نهم و دهم توجه ویژه ای به حوزه های علمیه شده است که در مقایسه با سایر ادوار بی نظیر است و این نشانگر عزم دولت برای گسترش حوزه ها و مدارس علمیه و ترویج معارف دینی فرهنگ اسلامی در سراسر کشور است.

استاندار ایلام در ادامه سخنان خود افزود: خواهران و برادران طلاب حوزه ها و مدارس علمیه باید آموزه های خود را در میدان عمل، افراد جامعه را از جهل و نادانی برهاند و آنان را با معارف اسلامی و اندیشه های مناسب قرآنی آشنا نمایند چرا که ریشه بسیاری از انحرافات و آسیب های اجتماعی ناشی از جهل و نا آگاهی است و این قشر بنا بر وظیفه سنگین و خطیری که دارند، باید در این میدان عمل وارد شوند.

وی با بیان اینکه مبحث خودکشی در استان یکی از مباحثی است همواره به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار به دولتمردان به کار برده می شود، تصریح کرد: برای مذمومیت این هنجار ناصحیح نیاز است که طلاب حوزه ها و مدارس علمیه با توجه به مسئولیت خطیر و ارزشمندی که در میان جامعه دارند نسبت به این امر بیشتر از گذشته اهتمام ورزند و در نکوهش این معضل و آگاه سازی مردم در خصوص اهمیت موهبت نفس و جان که از سوی خداوند به بشر ارزانی شده است، تلاش کنند.

این مسئول بیان داشت در شرایط کنونی نیاز است که طلاب ما در میان جامعه، امر آگاه سازی و هدایت را پیش ببرند و در این میدان عمل نقش خود را به شایسته ترین وجه ممکن به انجام برسانند که وجود طلاب و دست اندرکاران حوزه های علمیه در کنار دولت می تواند سطح حوزه های فرهنگی و دینی را بیش از گذشته ارتقا بخشد.

اعلایی در پایان اظهار داشت: افتتاح مدرسه علمیه فاطمه الزهرای اطهر (س) در شهر ایلام یکی از اقدامات مثبت و ارزشمندی بود که در کوتاهترین زمان ممکن احداث و به مرحله افتتاح و بهره برداری رسید و امید است که بتوانیم در راستای خدمت به طلاب در استان گامهای موثری در ادامه راه برداریم.