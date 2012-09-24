  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

المنار فاش کرد:

توافق محرمانه آنکارا و تل آویو برای تجزیه کشورهای عربی

توافق محرمانه آنکارا و تل آویو برای تجزیه کشورهای عربی

منابع آگاه از توافق سری مقامات ترکیه و رژیم صهیونیستی طی چند سال اخیر پرده برداشتند که بر مبنای آن سران فعلی آنکارا مامور اجرای طرح تجزیه کشورهای عربی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه المنار فلسطین به نقل از منابع آگاه ترک اعلام کرد: مقامات ترکیه و رژیم صهیونیستی چند سال پیش توافقی محرمانه در راستای تجزیه کشورهای عربی به امضا رسانده اند.

بر مبنای این توافق سران فعلی ترکیه مامور فعالیت در راستای تجزیه کشورهای عربی شده اند تا در نهایت این کشورها به رژیمهایی کوچک و اقلیت تبدیل شود که به راحتی با رژیم صهیونیستی همپیمان می شوند.

منابع ترک تاکید کردند: این توافق تایید کننده اقدامات ستیزه جویانه ترکیه علیه جهان عرب و مشارکت آنها در کشتار مردم سوریه است.

بنابراین گزارش، احمد داوداوغلو وزیرخارجه ترکیه با توجه به روابط نزدیک با مقامات صهیونیستی و اطلاعاتی آمریکا، نقش ویژه ای در اعمال این سیاستها داشته است.

منابع آگاه تاکید دارند که توافق محرمانه میان آنکارا و تل آویو، پس از ناکامی های متعدد محور قطر، عربستان سعودی و ترکیه در راستای فعالیت ضد نظام سوریه ایجاد شده است.

کد مطلب 1703781

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