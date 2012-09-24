تمام مدارس خاص ناحیه دو کرج به سیستم هوشمند مجهز شدند

فرشته فهمیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند هوشمندسازی مدارس ناحیه دو آموزش و پرورش کرج گفت: از مجموع مدارس موجود در این ناحیه تا کنون تمام مدارس خاص و بیشتر مدارس هیئت امنایی به سیستم هوشمند مجهز شده اند.



وی با اشاره به اینکه در هر کدام از این مدارس دست کم یک کلاس هوشمند شده است، افزود: به تدریج تمام مدارس این ناحیه از سیستم هوشمند بهره مند خواهند شد.



فهمیده یادآور شد: سیستم هوشمند مرکزی نیز از سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس ناحیه دو آموزش و پرورش به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.



مدیر ناحیه دو آموزش و پرورش کرج همچنین ضمن دعوت از افراد خیر برای مشارکت در تجهیز مدارس به سیستم هوشمند، تاکید کرد: تجهیز تمام مدارس به فناوریهای نوین نیازمند صرف هزینه زیادی است و مشارکت خیران می تواند زمینه تسریع در راه اندازی مدارس هوشمند را تسریع بخشد.



به گفته فهمیده برای هوشمندسازی هر کلاس درس در مدارس این ناحیه حدود سه و نیم میلیون تومان هزینه شده است.