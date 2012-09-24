کمیته کودک و نوجوان در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی خانواده و بانوان اظهار داشت: یکی از برنامه های در دستور کار امور بانوان استانداری لرستان ارتقا سطح فرهنگی و دینی کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته کودک و نوجوان در استان لرستان بیان داشت: فعال سازی دستگاههای مرتبط با این حوزه، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی و همچنین نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف از جمله برنامه های در دستور کار این کمیته است.

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور بانوان با اشاره به اینکه این کمیته با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اداره می شود، افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل ورزش و جوانان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان از جمله اعضای این کمیته هستند.