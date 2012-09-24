از یونان تا نیجریه جهان شاهد تظاهرات ضد آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیروز یکشنبه مسلمانان در نیجریه، ایران، پاکستان، ترکیه و یونان بار دیگر تظاهرات های گستره ای را در اعتراض به انتشار فیلم ضد اسلامی در آمریکا و همچنین انتشار کاریکاتوری موهن در فرانسه انجام دادند.

به نوشته این خبرگزاری غربی، شهرهای مختلف جهان روز گذشته بار دیگر شاهد سوختن پرچم آمریکا بودند.

برهمین اساس مسلمانان شهر "کاتسینا" در نیجریه که اغلب شیعه بودند پرچم کشورهای آمریکا، فرانسه و اسرائیل را به آتش کشیدند و رهبران مذهبی نیجریه نیز از مردم خواستند تا زمانیکه سازندگان فیلم موهن و منتشر کنندگان کاریکاتور اهانت آمیز به ساحت حضرت محمد ( ص ) تنبیه نشده اند، اعتراضات خود را ادامه بدهند.

در ایران هم مردم اقدام به تجمع در مقابل سفارت فرانسه در تهران کرده و شعارهایی را در محکومیت اقدام هفته نامه فرانسوی در چاپ کاریکاتور موهن سر دادند.

در پاکستان نیز شهرهای مختلف شاهد برگزاری تظاهرات های ضد آمریکایی بود . تظاهرات دیروز در حالی برگزار شد که وزیر راه آهن این کشور اعلام کرده بود هر کس که موفق به کشتن سازنده فیلم موهن شود، 100 هزار دلار از طرف وی جایزه دریافت می کند.

در آتن پایتخت یونان نیز تظاهرات مردم مسلمان با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضین روی به شلیک گاز اشک آور آورند .

به نوشته رویترز، مردم مسلمان یونان برای مقابله با این حرکت پلیس، اقدام به پرتاب سنگ، بطری آب و کفش به سمت نیروهای پلیس کردند.

علاوه بر تظاهرات مردم مسلمان یونان در روز گذشته، یکی از زندان های شهر آتن نیز شاهد اعتراض زندانیان مسلمان خود بود بطوریکه زندانیان اقدام به اتش زدن لباس و تشک های تخت های خود کرده بودند.

رویترز در ادمه می نویسد : هر چند شدت تظاهرات مردم در کشورهای مسلمان در اعتراض به انتشار فیلم و چاپ کاریکاتور موهن به ساحت پیامبر اسلام کاهش یافته اما با این وجود سفارتخانه های غربی در کشورهای مسلمان همچنان در حالت آماده باش به سر می برند .