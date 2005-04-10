پايانه هاي تهران نوروز امسال ميزبان بيش از يك ميليون و 860 هزار مسافر بود

پايانه شرق با 302هزارو 132 مسافر ، پايانه غرب با751 هزارو 558 مسافر ، پايانه جنوب با691 هزار و 438 مسافرو پارك سوار بيهقي با 115 هزار و 136 مسافربه ترتيب بيشترين مسافران نوروزي را در 13 روز ايام تعطيلات نوروزي به خود اختصاص داده اند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس مسعود رهنما با بيان اين مطلب افزود : بر اين اساس