وي اظهار داشت : همچنين در طي ايام تعطيلات نوروزي امسال پايانه غرب 40 هزار و 416 ، پايانه جنوب 31 هزارو 268 ، پايانه شرق 16 هزار و 928 و پارك سوار بيهقي 3 هزارو 598 تعداد سرويس رفت و برگشت بين شهري را داشته اند .
مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران :
پايانه هاي تهران نوروز امسال ميزبان بيش از يك ميليون و 860 هزار مسافر بود
مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران با بيان اينكه پايانه هاي شهر تهران در ايام نوروز امسال ميزبان بيش از يك ميليون و 860 هزار مسافر نوروزي بوده اند ، گفت : پايانه شرق با تردد بيش از 302 هزار مسافر شلوغ ترين پايانه شهر تهران در ايام نوروز بوده است .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس مسعود رهنما با بيان اين مطلب افزود : بر اين اساس پايانه شرق با 302هزارو 132 مسافر ، پايانه غرب با751 هزارو 558 مسافر ، پايانه جنوب با691 هزار و 438 مسافرو پارك سوار بيهقي با 115 هزار و 136 مسافربه ترتيب بيشترين مسافران نوروزي را در 13 روز ايام تعطيلات نوروزي به خود اختصاص داده اند .
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