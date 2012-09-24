تشخیص پوکی استخوان با بررسی وضعیت دندانها

به گزارش خبرگزاری مهر، پوکی استخوان یا استئوپورز یک اختلال اسکلتی است که ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی قرار می‌ دهد.

این بیماری بیش از 3 میلیون بریتانیایی و 5.1 میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است.

تاکنون هیچ راهی برای پیش بینی این مسئله که یک فرد در آینده به این بیماری مبتلا می شود یا خیر وجود نداشته و تشخیص تنها زمانی صورت می گیرد که فرد دچار یک شکستگی استخوان می شود.

این درحالی است که یک تحقیق بریتانیایی نشان می دهد که زوال استخوانها در قسمت فک که پیش از درمان دندانی با اشعه ایکس تصویربرداری شده است، می تواند نشان دهد که آیا زوال استخوان در دیگر بخشهای بدن این فرد در جریان است یا خیر.

این تحقیق تصویر گرفته شده توسط اشعه ایکس از دهان 5 هزار بیمار را که بین 15 تا 94 سال، سن داشته اند را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در زنان تا 42 سالگی هیچ تغییر در تراکم استخوانی آنها مشاهده نمی شود اما پس از این سن میزان تراکم استخوان آنها کاهش می یابد.

این تصاویر اشعه ایکس از دندانها درمقایسه با تصاویر اشعه ایکس از دیگر بخشهای بدن نشاندهنده همان میزان از دست رفتن تراکم استخوان است که در قسمت فک مشاهده شده بود.

دندانپزشکان با استفاده از نتایج این تحقیق نرم افزاری تولید کرده اند که بلافاصله می تواند این مسئله را ارزیابی کند که آیا فرد در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان قرار دارد یا خیر، تا بتوانند به بیمار هشدار دهند که آیا نیاز به مراجعه به یک متخصص برای بررسیهای بیشتر وجود دارد یا خیر.

هوو دولین استاد دندانپزشکی دانشگاه منچستر یکی از محققان این تکنیک جدید اظهار داشت: دندانپزشکان برای ارائه چنین خدماتی در موقعیت مناسبی قرار دارند چرا که آنها به طور مرتب از بیمار می خواهند که تصاویر اشعه ایکس را از دندانهای خود برای بررسیهای بیشتر ارائه کنند.

وی افزود: این نرم افزار که "Osteodent" (استخوان-دندان) نام دارد، می تواند با تشخیص و درمان زود هنگام جان افراد بسیاری را نجات دهد و از هزینه های اضافی آنها جلوگیری کند.