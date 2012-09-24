نزدیکی به پایتخت و داشتن نیروی متخصص دو ظرفیت مهم استان البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عربیان در مراسم تودیع و معارفه استاندارد البرز که هم اکنون در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج در حال برگزاری است، اظهار داشت: استان البرز دارای دو ظرفیت مهم نیروی متخصص و نزدیکی به تهران را دارا است که باید از این ظرفیت در راستای توسعه و پیشرفت استان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ایران از نعمت ولایت و رهبری برخوردار است، اضافه کرد: امروزه خلاء ولایت و رهبری در کشورهای مسلمان را به عینه در حال مشاهده هستیم بنابراین باید شاکر این نعمت باشیم.

استاندار جدید البرز با قدردانی از حاضران در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز، اضافه کرد: تصمیم دولت برای این جابه جایی استفاده از این خدمتگذار در جایی دیگر است.

وی گفت: این مسئولیت امانت الهی است که باید از آن نهایت استفاده در راستای خدمت رسانی بیشتر استفاده کنیم.

استاندار جدید البرز افزود: این نمره خوب مردم نشان دهنده عملکرد خوب استانداری البرز است.

عربیان با بیان اینکه استان البرز دارای ظرفیت های بسیار بالا است، اضافه کرد: با اجرایی شدن مصوبه استان شدن البرز، اعتبارات و ظرفیت های استان البرز چند برابر شد.

باید در استان البرز ظرفیت سازی صورت گیرد

وی با تاکید بر اینکه باید در استان البرز ظرفیت سازی صورت گیرد، گفت: استان البرز دارای نیروی متخصص و فرهیخته است که باید از این نیروها نهایت استفاده شود.

از ظرفیت نیروی های مختصص استان البرز به خوبی استفاده نشده است

وی با بیان اینکه فکر کنم از ظرفیت نیروی های مختصص استان البرز به خوبی استفاده نشده است، اضافه کرد: امروزه این نیروهای مختصص به تهران خدمت می کنند بنابراین این افراد باید عوارض تخصص خود را در راستای پیشرفت و توسعه استان پرداخت کنند.

استاندار جدید البرز بر همدلی بیشتر مسئولان استان تاکید کرد و گفت: مسئولان درجه یک و دو بسیار زیادی در استان البرز حضور دارد.

وی ادامه داد: اولین ظرفیت بی نظیر استان البرز وجود نیروهای متخصص و دومین ظرفیت آن همجواری با پایتخت است که این امر مهم ترین فاکتور و فرصت برای سرمایه گذاری است.

عربیان افزود: بیش از 3 هزار خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز هر روز عبور می کند که سهم استان البرز از این تردد فقط دود و آلودگی صوتی است.

وی تصریح کرد: این هنر نیست که بخشی از اعتبارات به خزانه برگشت داده شود بلکه هنر این است که اعتبارات درست استفاده شود.

استاندار جدید البرز با تاکید بر اینکه نباید به بودجه دولتی امید ببندیم، اضافه کرد: در مدیریت ریسک اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: اگر سستی در مدیری وجود داشته باشد و اعتبارات جذب نشود و سپس سند سازی و جعل شود این امر ریسک پذیری نیست بلکه خود زنی است.

رسانه ها از حاشیه سازی دوری کنند

استاندار جدید البرز با تاکید بر اینکه رسانه های استان البرز از حاشیه سازی دوری کنند، اظهار داشت: رسالت اصلی رسانه ها شفاف سازی است.

عربیان افزود: تلاش بنده این است که کمتر صحبت کنم و بیشتر عمل کنیم.

استاندار جدید البرز تصریح کرد: عملکرد و ضعف خود را با شفافیت به مردم بیان می کنیم.