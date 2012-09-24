رمز موفقیت ایران اسلامی در دفاع مقدس حرکت در مسیر خدا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی خانواده و بانوان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس اظهار داشت: در 8 سال دفاع مقدس همه کشورها با امکانات نظامی خود علیه ایران اسلامی جنگیدند.

وی با بیان اینکه رزمندگان ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس با کمترین امکانات نظامی توانستند مقابل دشمنان بایستند، ادامه داد: در 8 سال دفاع مقدس بود که انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان صادر شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در 8 سال دفاع مقدس ابرقدرتهای بزرگ دنیا توسط رزمندگان ایران اسلامی شکست خوردند بیان داشت: ملت ایران و رزمندگان با تاسی از امام راحل 8 سال دفاع جانانه داشتند و نگذاشتند حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیفتد.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون ریختن خون هزاران شهید در 8 سال دفاع مقدس است بیان داشت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که می شود در برابر ابرقدرت های ظالم ایستاد و پیروز شد.

وی با اشاره به پیشرفتهای ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس بیان داشت: امروز ایران اسلامی در بخش های علمی، فناوری هسته ای، اقتصادی و ... جزء 10 کشور اول جهان است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه رمز موفقیت ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس حرکت در مسیر خدا بوده است یادآور شد: حرکت در این مسیر موجب شده که ایران اسلامی و مسلمانان هر روز مقتدرتر و در مقابل جبهه کفر هر روز ضعیف تر شود.