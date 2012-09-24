ابعاد شخصیتی و معنوی حضرت امام رضا(ع) به مردم معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی صبح دوشنبه در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضاء ستاد جشنواره داستان های رضوی با اشاره به شخصیت و جایگاه حضرت علی این موسی الرضا(ع) گفت: برگزاری جشنواره داستان های رضوی فرصتی برای شناساندن ابعاد شخصیتی و بزرگواری آن حضرت است.

وی با بیان اینکه نتایج این جشنواره باید عالی باشد، گفت: نتیجه ای که از برگزاری جشنواره بدست می آید باید خروجی مطلوب داشته و تمامی مردم با شخصیت امام رضا(ع) بیشتر آشنا شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر معرفی هر چه بیشتر ابعاد زندگی هشتمین امام شیعیان به مردم خصوصا جوانان و نوجوانان اظهار داشت: مردم شناخت درستی از این امام عزیز ندارند و تنها به غریب الغربا بودن آن حضرت اشاره می کنند.

وی با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ و دیگر نوادگان امام موسی الکاظم(ع) در ایران گفت: شناخت و شناساندن این بزرگواران کار بسیار ارزشمندی است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی داستان های رضوی کبوتر حرم در سمنان گفت: دست اندرکاران این جشنواره باید در صحت و سلامت آثار دقت کنند و آثار ارائه شده مستند باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان افزود: امام رضا(ع) ولی نعمت ما ایرانیان است و ما اگر نسبت به این امام بزرگوار معرفت نداشته باشیم نمی‌توانیم خودمان و خالقمان را نیز بشناسیم از این رو وجود چنین جشنواره‌ای در به دست آوردن معرفت الهی کمک بسیاری به انسان می‌کند.

وی ادامه داد: باید با معرفتی کامل الگوهای جامع و کاملی همچون امام رضا(ع) را به دنیای اسلام و در سطح وسیع‌تر به جهان بشریت معرفی کنیم.

آیت الله شاهچراغی در خصوص این جشنواره گفت: جشنواره امام رضا(ع) به لطف الهی جایگاه خود را به درستی پیدا کرده است ولی نظر به این که لطف امام رضا(ع) بی‌‌‌نهایت است کار در مورد ایشان نیز باید بی‌نهایت باشد.

امام جمعه سمنان افزود: باید برای گسترش فرهنگ رضوی از زندگی نامه امام رضا(ع) اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم به درستی در اجتماع به ترویج فرهنگ رضوی بپردازیم.

وی گفت: جشنواره داستان های رضوی یک جشنواره کاملا فرهنگی و دینی است و سبب ایجاد کمالاتی زیبا و ارزشمند در جامعه می‌شود.

آیت الله شاهچراغی ادامه داد: همکاری تمام استان‌‌ها در بخش‌های مختلف و تقویت روح توحیدی در جامعه از دیگر مزایای این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از برگزاری هشتمین جشنواره داستان های رضوی گفت: جشنواره داستان های کوتاه از این دوره به داستان های رضوی تغییر روش داده است.

وی افزود: در این دوره 590 اثر داستانی در سه بخش بلند، کوتاه و کوتاه کوتاه از 372 نویسنده و از 31 استان کشور به این جشنواره رسیده است.

محمد رضا سوقندی اظهار داشت: داوران در دو مرحله این آثار را بررسی کرده اند و امشب در مراسم اختتامیه برترین ها معرفی می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در پایان، اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا (ع)، گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار و شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر آثار فاخر فرهنگی جشنواره مرتبط با فرهنگ رضوی و کمک به تولید و انتشار گسترده این آثاررا از اهداف برگزاری جشنواره برشمرد.