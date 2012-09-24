ارتقای تاثیرگذاری ادبیات پایداری در گرو کارهای خلاقانه و کارشناسانه است

سیدمرتضی حسینی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ تصویر تاریخ هر ملت و کشور در ادبیات آن مستتر است. در ادبیات است که هر آنچه در بالندگی یا سقوط یک ملت نقش داشته است، نمایان می شود؛ برآیند خوشی ها و ناخوشی ها، رخدادهای تلخ و شیرین، حماسه‏ها و خیانتها، همه وهمه در متون ادبی مشاهده می‌شوند.

وی ادامه داد: حال اگر در دوره‌ای به انعکاس این حقایق بهای بیشتری داده شده باشد، به همان میزان منابع بیشتری برای رصد آن دوره در اختیار تاریخ پژوهان و محققان خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با ارائه این مقدمه درباره نقش ادبیات در ثبت رخدادهای دفاع مقدس بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس ما مملو و محشون از خاطرات ارزشمند و ماندگار دلیر مردان و شیر زنانی است که اگر به موقع و به‌جا ثبت و ضبط نشود تمامی کسانی که به عنوان مسئول، نقشی فرهنگی در این نظام پذیرفته‌اند، به همراه ادیبان و فرهیختگان و کسانی که دستی در نوشتن دارند، دین بزرگی را به جان خریده‌اند.



آمادگی کمیسیون فرهنگی مجلس برای حمایت از آثار دفاع مقدسی

حسینی افزود: در این مسیر تشویق، ترغیب و فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی امور و هموار کردن و برداشتن موانع وظیفه همه نهادها و سازمان‌های فرهنگی است و کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این زمینه خود را مسئول می‌داند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با اشاره به اینکه امروزه پدیده دفاع مقدس دارای غنا، شور، نشاط، بالندگی، حوادث، رویدادها و رخدادهای عبرت آموز تاریخی، اسلامی و انسانی‌ای است که در کمتر پدیده‌ای می توان این گستردگی را سراغ گرفت، گفت: این می‌تواند به عنوان منبع سرشاری برای همه انواع جلوه‌های هنری از قبیل شعر، داستان، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، قطعات ادبی و غیره قرار گیرد و به عنوان سندی غیرقابل انکار از ادبیات و تاریخ این کشور برای آیندگان باقی بماند.

عضو کارگروه هنر رسانه و گردشگری اضافه کرد: ‌از این روست که به عقیده من، نویسندگان ادبیات دفاع مقدس که عمدتا خود در کوران حوادث جبهه و جنگ قرار گرفته‌اند باید این فرصت را قدر بدانند و در بیان واقعیات دفاع مقدس و انتقال پیام آن از هیچ فرصتی دریغ نورزند.

حسینی با تاکید بر لزوم حفظ ارزش‌ها توضیح داد: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که ما به عنوان پیروان کامل‌ترین و بهترین دین آسمانی که مفاهیم اسلامی و انسانی همانند ایثار، فداکاری، شهادت طلبی، شجاعت، رشادت، خداخواهی را در حد اعلا در خود جای داده است، باید بتوانیم این ارزشهای الهی و آرمانی را در قالب ادبیات پایداری به مردم جهان معرفی کنیم.



لزوم تطبیق آثار با جهان‌بینی الهی

وی افزود: در چنین ادبیاتی، هرقدر نویسنده دفاع مقدسی و ادبیات ارائه شده توسط او با جهان‌بینی الهی هماهنگ باشد، به همان نسبت در تأثیرگذاری و باورپذیری مخاطبان سهیم خواهد شد و لذا مخاطبان با خالق اثر همنفس و همراه می‌شوند. که اگر چنین شد، خوانندگان این اثرها می توانند از میانشان الگوهای مناسب را انتخاب کنند که این نوع الگوپرپذیری را در حماسه‌های صدر اسلام و حماسه عظیم عاشورا می‏توان دید.

عضو کمیته رسانه مجلس با ذکر یادی از بزرگ‌مردان دفاع مقدس بیان کرد: تصویری که در ادبیات پایداری از حماسه‌سازان دفاع مقدس مانند باکری‌ها و چمران‌ها و صیاد شیرازی‌ها و ... خلق می‌شود، در ذهن و روح مخاطبان این آثار تا سالیان سال می‌ماند و اگر در این راه خلق این تصویر بر پایه یک کار کارشناسانه و هنرمندانه و خلاقانه باشد این تصویر در ذهن کودک و جوان ما ماندگارتر و این الگو پذیرفتنی‌تر می‌شود.

حسینی در پایان گفت: اما اگر بخواهیم در این مجال نگاهی به آنچه در اختیار داشته‌ایم و آنچه انجام داده‌ایم، بیندازیم باید بگویم که اگرچه باید مجموعه کارهای انجام پذیرفته را ارج نهیم و قدر آنها را بدانیم، اما وقتی به انبوه موضوعات بر زمین مانده که می‌تواند در این مسیر دستمایه نوشتن و تولید آثار ارزشمند باشد، نگاه می‌کنم بار عظیمی را بر دوش خودم به عنوان یکی از مسئولان فرهنگی احساس می‌کنم. معتقدم با همدلی و همیاری اندیشمندان، نویسندگان و نهادهای فرهنگی مسئول، انتظار ارتقای هرچه ادبیات پایداری، دور از انتظار نخواهد بود.