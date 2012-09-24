نرخ ارز مبادلاتی 2404 تومان/ نرخ بازار آزاد 2453 تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و پیرو توافقات به عمل آمده بین بانک مرکزی ، بانکهای عامل و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، عملیات اجرایی طرح مبادلات ارزی در مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز از امروز دوشنبه آغاز شده است.



مشتریان بانکها در تهران و شهرستانها ضمن مراجعه به شعب ارزی تعیین شده از سوی بانکهای ملت و کشاورزی ، نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام کنند. تقاضای مزبور از طریق شعب مرکزی بانکهای عامل به مرکز تبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ارسال خواهد شد.

براساس برگه ثبت سفارش که دراختیار متقاضیان قرار گرفته است، بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد را حدود 2453 تومان و نرخ دلار معاملاتی را حدود 2404 تومان ( دو درصد زیر قیمت بازار از نگاه بانک مرکزی) برای روز دوشنبه اعلام کرده است، این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد تهران 2470 تومان گزارش شده است.

در واقع نرخ دلار در بازار آزاد از نگاه بانک مرکزی 17 تومان از نرخ دلار آزاد در بازار تهران (میدان فردوسی) پائین‌تر است.

مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هیچگونه معامله‌ای به صورت نقدی در مرکز معاملات دارندگان و متقاضیان ارز صورت نخواهد گرفت، تاکید کرد: نرخ ارز در این معاملات به صورت روزانه تعیین می‌شود که فرمول آن انحصاراً‌ در اختیار بانک مرکزی است.

همزمان با آغاز به کار رسمی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: بانک مرکزی میزان خرید و فروش‌های روز قبل را جمع بندی و عددی را به صورت متوسط محاسبه می‌کند و نرخ اعلامی این بانک دو درصد کمتر از این عدد خواهد بود که هر روز حدود ساعت 8 اعلام می‌شود و تا پایان روز معتبر است.