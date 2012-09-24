ریحانه مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی با حضور شش ورزشکار در دو بخش تفنگ بادی 10 متر و تپانچه بادی در مسابقات لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور شرکت می‌کند.

وی افزود: در تفنگ بادی 10 متر صدیقه بهشتی زاده، الهام محمدپور و ندا خراسانیان و در تپانچه بادی نیز راشل روشن روان، نسرین موحدی و عاطفه عزیزپور نفرات اعزامی استان به این مسابقات هستند.

این مسئول با بیان اینکه درواقع اعضای تیم استان در هر کدام از بخش‌های تفنگ و تپانچه پنج نفر هستند که در هر رقابت تنها سه نفر از آن‌ها اعزام می‌شوند، تصریح کرد: ندا بقایی و معصومه اسکندریان در بخش تفنگ بادی 10 متر و ریحانه مرتضوی نیز در تپانچه بادی دیگر اعضای تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی هستند که در هفته‌های آتی لیگ دسته یک شرکت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی، جمعه این هفته برابر با هفتم مهر ماه از سری مسابقات هفته دوم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور، در محل ورزشگاه شهید دستگردی تهران به مصاف تیم ثابت هدف پارس(ب) می‌رود و با توجه به اینکه خراسان شمالی در هفته نخست رقابت‌ها با قرعه استراحت روبرو شده بود، این هفته نخستین حضور بانوان استان در این فصل از لیگ دسته یک تیراندازی خواهد بود.

به گفته مرتضوی تیم تیراندازی بانوان استان در گروه یک رقابت‌های لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور با تیم‌های ثابت هدف پارس(الف)، گاز سرخس، ثابت هدف پارس(ب) و هیئت‌های تیراندازی همدان، البرز، چهارمحال و بختیاری، کرمان و فارس هم گروه است.

نایب رئیس هیئت تیراندازی خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس تیم تیراندازی بانوان استان جمعه این هفته در ورزشگاه شهید دستگردی تهران در دو ماده تفنگ بادی 10 متر و تپانچه بادی و در رده‌های تیمی و انفرادی برابر تیم ثابت هدف پارس(ب) به میدان می‌رود.