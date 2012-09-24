به گزارش خبرنگار مهر، بیست ‌و نهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با پرونده‌های متنوعی در موضوعات اخلاق رسانه‌ای، رسانه‌های دیجیتال، روابط‌عمومی، مدیریت فرهنگی، مخاطب شناسی و کتاب منتشر شد.

در این شماره از ماهنامه حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به طرح دیدگاه‌های خود در مورد لزوم تدوین استراتژی و رتبه‌بندی رسانه‌ها پرداخته است.

گزارش ویژه نگین حسینی از بازی‌های پارالمپیک 2012 با عنوان «نجات معلولیت از حاشیه‌نشینی رسانه‌ای» و تحلیل گفتمانی دیدگاه‌های رسانه‌های خارجی در مورد اجلاس جنبش عدم تعهد با عنوان «دیپلماسی تعهد یا سیاست عدم تعهد» به قلم حسن بشیر، به همراه تحلیل گفتمانی 15 فیلم سینمای ایران در سال‌های 1340 تا 1380 با عنوان «رسانه ملی و سینما در تعامل و تقابل با صاحبان سرمایه و بخش خصوصی» توسط مجید یوسفی از دیگر مطالب این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است.

محمد دشتی نیز در جدیدترین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات موضوع جوابیه نویسی روابط‌عمومی‌ها به رسانه‌ها را مورد توجه قرار داده و در آن با تشریح جایگاه قانونی جوابیه نویسی به گفتگو با فریبرز بیات، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی پرداخته است.

در پرونده رسانه این شماره نیز موضوع «اخلاق رسانه‌ای» مورد توجه قرار گرفته است.

مخاطب‌شناسی در ارتباطات رسانه‌ای نیز عنوان پرونده دیگری در این نشریه است که در آن به موضوع درآمدی بر ضرورت مخاطب‌شناسی در ارتباطات رسانه‌ای، آسیب‌شناسی رسانه‌های ایرانی از منظر مخاطب‌شناسی به همراه گفتگویی با فریدون صدیقی با عنوان «برای جذب مخاطب دو راه داریم: نیازسازی و نیازسنجی» ارائه شده است.

پرونده کتاب این شماره از ماهنامه نیز به موضوع سهم کتاب در رسانه‌های دیجیتال پرداخته است.

ماهنامه مدیریت ارتباطات با مدیرمسئولی امیر‌عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی و با قیمت 4000 تومان منتشر شده است.