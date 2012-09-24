باشگاه سایپای البرز میزبان تمرین تیم های حاضر در مسابقات نوجوانان آسیا

سعید تقی زاده سخنگوی باشگاه سایپای البرز با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: مرحله نخست تمرینات تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 16 سال آسیا در زمین چمن شماره یک باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا برگزار می شود.

وی ادامه داد: به همین منظور تیم های فوتبال زیر 16 سال استرالیا، عراق، کویت، کره شمالی، سوریه، یمن، عربستان، چین، لائوس، ایران، کره جنوبی، عمان، ازبکستان، ژاپن و تایلند به صورت نوبه ای تا روز پنجشنبه 6 مهر ماه تمرینات خود را در زمین چمن شماره یک این شرکت برگزار می کنند.

گفتنی است؛ رقابت‌های نوجوانان آسیا هر دوسال یک‌بار برگزار می‌شود و حکم انتخابی مسابقات جام جهانی را نیز دارد و کشورهایی که بتوانند در جمع چهار تیم پایانی قرار بگیرند جواز حضور در جام‌جهانی2013 امارات را کسب خواهند کرد.

شانزدهمین دوره این رقابت‌ها در حالی از روز شنبه اول مهر ماه آغاز شد که تیم ملی ایران در گروه A با تیم های کویت، لائوس و یمن همگروه است.