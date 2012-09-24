  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

برای نخستین بار صورت گرفت؛

افزایش تعداد نظامیان صهیونیست در صحرای سینا/ استقرار گردان "کاراکال"

افزایش تعداد نظامیان صهیونیست در صحرای سینا/ استقرار گردان "کاراکال"

ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تعداد نیروهای خود را در صحرای سینا افزایش داد و گردان کاراکال را در این منطقه مستقر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نیروهای نظامی خود را در نزدیکی مرزهای مصر و صحرای سینا افزایش داد.

"زیپی فوگل" یکی از افسران بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که این اقدام در پی حملات اخیر ضد صهیونیستی در صحرای سینا صورت می گیرد.

وی مدعی شد: صحرای سینا به لانه تروریست ها تبدیل شده است و به همین خاطر گردان کاراکال در نزدیکی مرزهای مصر مستقر شده است.

گفتنی است در آخرین حمله افراد مسلح ناشناس در صحرای سینا یک نظامی صهیونیست روز جمعه کشته شد.

کد مطلب 1703815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها