افزایش تعداد نظامیان صهیونیست در صحرای سینا/ استقرار گردان "کاراکال"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نیروهای نظامی خود را در نزدیکی مرزهای مصر و صحرای سینا افزایش داد.

"زیپی فوگل" یکی از افسران بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که این اقدام در پی حملات اخیر ضد صهیونیستی در صحرای سینا صورت می گیرد.

وی مدعی شد: صحرای سینا به لانه تروریست ها تبدیل شده است و به همین خاطر گردان کاراکال در نزدیکی مرزهای مصر مستقر شده است.

گفتنی است در آخرین حمله افراد مسلح ناشناس در صحرای سینا یک نظامی صهیونیست روز جمعه کشته شد.