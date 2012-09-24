پایان مهر، آخرین مهلت شرکت در جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره علامه حلی، اظهار امیدواری کرد بانوان طلبه در سال جاری مانند سال‌های گذشته حضور پرشوری در این جشنواره داشته باشند.



وی اضافه کرد: طلاب می‌توانند با مراجعه به سامانه فراخوان‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانی http://www.whc.ir اقدام به ثبت نام و ثبت اثر کنند.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به دستاوردهای بانوان طلبه در چهارمین جشنواره علامه حلی در سال گذشته افزود: حضور چشمگیر بانوان طلبه در این جشنواره از یک سو و افتخارات بزرگ کسب‌شده آنها از سوی دیگر قابل تقدیر است. طلاب خواهر در چهارمین جشنواره علامه حلی هفت عنوان برگزیده و 13 عنوان شایسته تقدیر را به خود اختصاص دادند.



وی با اشاره به رشد تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره علامه حلی اظهار کرد: تعداد بانوان حوزوی شرکت‌کننده در نخستین جشنواره علامه حلی هزار و 130 نفر بود اما این تعداد در چهارمین جشنواره که سال گذشته برگزار شد، با 100 درصد رشد به 2هزار و 642 نفر رسید.



برگزاری نمایشگاه کاردستی از آثار کودکان نابینا و کم بینا



نمایشگاه کاردستی از آثار کودکان نابینا و کم بینا در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای قم با ارائه 110 کاردستی برگزار شد.



مدیرکتابخانه آیت الله خامنه ای با اعلام این خبر گفت: کاردستی های ارائه شده در این نمایشگاه، مجموع آثاری بود که در کلاس های آموزشی کاردستی این کتابخانه توسط اعضا ساخته شد.



مسعوده سادات قوانینی ادامه داد: کلاس کاردستی در طول تابستان با هدف تقویت مهارت های حسی - حرکتی و آشنایی کودکان نابینا با اشکال و اشیا برگزار شد.



وی اظهار داشت: ساختن میز و صندلی با قوطی کبریت، آموزش اشکال هندسی با استفاده از چوب کبریت، آموزش کلاه تولد با کاغذ رنگی، آموزش بادبزن آموزش پرچم ایران و آشنایی با رنگ ها و مفهوم آنها، آموزش موشک، آموزش طبیعت (درخت، خورشید و ابر)، آموزش قایق، قاب عکس، آموزش کارت تبریک، ساخت گل و گلدان کاغذی، آموزش فرفره از جمله موضوعات آموزشی این کلاس بود.



مدیر کتابخانه آیت الله خامنه ای با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های جنبی در کتابخانه ها اظهار داشت: برگزاری اینگونه کلاس ها در کتابخانه، تاثیر بسیار زیادی در جذب عضو و افزایش امانت کتاب دارد و کودکان و خانواده ها را با کتابخانه و مطالعه آشنا می کند.