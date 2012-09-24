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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

صابری در گفتگو با مهر:

بزرگترین سایت زیتون در آزادشهر ایجاد می شود

بزرگترین سایت زیتون در آزادشهر ایجاد می شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر: کارشناس جهاد کشاورزی آزادشهر گفت: بزرگترین سایت متمرکز باغات یکپارچه زیتون در آق امام آزادشهر ایجاد می شود.

اسماعیل صابری در گفتگو با خبرنگر مهر افزود: در حال حاضر یک دوم مساحت این سایت هزار هکتاری کشت شده است.

وی اظهار داشت: اگر این هزار هکتار را در سه فاز بخواهیم به سرانجام برسانیم، فاز اول آن کشت شده است.

وی سطح باغات بار ده را بین 200 تا 230 هکتار اعلام کرد و گفت: سال گذشته حدود چهار تا پنج تن در هکتار بطور میانگین زیتون برداشت و در برخی جاها نیز حدود هفت تن برداشت شده است.

صابری بیان داشت: شهرستان آزادشهر در زمینه توسعه زیتون رتبه سوم را در استان داراست و در تلاشیم تا صنایع تبدیلی این بخش را تقویت کنیم.

کارشناس جهاد کشاورزی آزادشهر گفت: در حال حاضر یک شرکت روغن زیتون و کنسرو در این شهرستان در شهرک صنعتی فعال است و انشاء الله بزودی یک شرکت دیگر نیز راه اندازی می شود.

وی ایجاد کارگاه کوچک روستایی را از جمله برنامه ها در بخش صنایع فرآوری اعلام کرد.

کد مطلب 1703820

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