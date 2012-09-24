59 کمپ ترک اعتیاد در اصفهان فعال است/وجود 120 هزار معتاد در اصفهان

مرضیه فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سالهای اخیر و با هجوم همه جانبه مواد مخدر سنتی و صنعتی به کشور، آتیه فرزندان جامعه به خطر افتاده است، افزود: بر اساس آمارهای به دست آمده هم‌اکنون بیش از 48 هزار خانوار اصفهانی درگیر اعتیاد هستند که لازم است تمامی امکانات برای رهایی این خانواده‌ها از چنگ این معضل اجتماعی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت‌های بسیاری برای ترک اعتیاد توسط معتادان به مواد مخدر در سطح استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: اختصاص شماره تلفن مخصوص برای مشاوره ترک اعتیاد، تحت پوشش قرار دادن محلات، مدارس، مهدهای کودک، محیط‌های کاری و... در سطح استان اصفهان و همچنین فعال کردن کمپ‌های ترک اعتیاد از جمله فعالیت‌هایی است که برای رهایی معتادان از این معضل اجتماعی انجام شده است.

معاون پیشگیری اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از راه‌های ارائه مشاوره به معتادان و خانواده‌های آنان و همچنین تمامی اقشار جامعه در مورد اعتیاد، استفاده از خطوط تلفن مشاوره بوده است، تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر 15 خط تلفن برای مشاوره در زمینه اعتیاد اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مردم جامعه می‌توانند با استفاده از تلفن، اطلاعات لازم در زمینه عوارض، مضرات و نشانه‌های اعتیاد به مواد مخدر را به دست آورند، اضافه کرد: شماره تلفن 148 بهزیستی به منظور آگاهی رسانی به مردم جامعه در زمینه تمامی جوانب اعتیاد اختصاص یافته است که مردم می‌توانند در تماس با این شماره تلفن، سوالات خود را مطرح کنند و پاسخ‌های کارشناسان این عرصه را دریافت کنند.

آموزش مردم نیمی از محلات اصفهان برای پیشگیری از بروز اعتیاد

فرشاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ارائه آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری از بروز اعتیاد به مردم محلات مختلف در فهرست فعالیت‌های اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان قرار گرفته است، ادامه داد: هم‌اکنون بیش از نیمی از مردم محلات شهر اصفهان، آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از اعتیاد را فرا گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: کلانشهر اصفهان دارای یکصد محله مختلف است که تاکنون و بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی انجام شده، نزدیک به 60 محله تحت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفته‌اند.

معاون پیشگیری اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ارائه این آموزش‌های محله به محله، نقش تاثیرگذاری در جلوگیری از بروز اعتیاد داشته است، گفت: کارشناسان این اداره‌کل با جدیت تمام به فعالیت‌خود در زمینه آموزش محله به محله پیشگیری از اعتیاد ادامه می‌دهند تا تمامی مردم محلات این کلانشهر تحت این آموزش‌ها قرار گیرند.

وجود 120 هزار معتاد در اصفهان

وی همچنین با اشاره به تعداد معتادان شناسایی شده در سطح استان اصفهان، افزود: تاکنون بالغ بر 120 معتاد به مواد مخدر در سطح استان شناسایی شده است که آمار قابل تاملی به حساب می‌آید و باید تمامی امکانات برای رهایی این افراد از چنگال اعتیاد بسیج شوند.

فرشاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای ترک اعتیاد توسط افراد معتاد، اظهار داشت: هم‌اکنون 59 مرکز ترک اعتیاد در سطح استان به فعالیت مشغول هستند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این تعداد کمپ افزایش خواهند یافت.

وی تصریح کرد: اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان برای صدور مجوز 30 مرکز ترک اعتیاد در سطح این استان اعلام آمادگی کرده است تا این مراکز نیز در کنار فعالیت‌های فرهنگی، نسبت به جلوگیری از بروز اعتیاد در جامعه فعالیت‌های کارشناسی‌شده‌ای را انجام دهند.