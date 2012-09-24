حضور 75 نفر اول کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر باقر لاریجانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مقاطع تحصیلی ما به طور عمده مقاطع تحصیلات تکمیلی است و حدود 70 درصد آموزش‌های دانشگاه نیز در این مقاطع است. 14 دانشکده و 26 بیمارستان این دانشگاه بزرگترین حجم خدمات را در کشور ارائه می‌دهندو 95 مرکز تحقیقاتی در حوزه های مختلف پزشکی فعال هستند که در بین مراکز همتای خود برترین هستند و در سال گذشته جزو مراکز تحقیقاتی برتر شناخته شدند.

وی افزود: در این دانشگاه بیش از 2150 هیات‌علمی فعالیت می‌کنند که در یک بازه زمانی 5 ساله 2 هزار هیات علمی جدید به این مجموعه اضافه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در سال گذشته 14 رشته جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه اضافه شده ضمن اینکه در 5 سال اخیر 25 رشته فلوشیب نیز در مجموعه دانشگاه راه‌اندازی شده است. همچنین 47 درصد استعدادهای درخشان کشور در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

لاریجانی با اشاره به اینکه پردیس بین‌الملل دانشگاه در کیش و تهران فعال است گفت: هم اکنون 15 دانشجوی خارجی مشغول تحصیل در این دانشگاه هستند که امیدواریم با قراردادهای بین‌المللی این میزان را افزایش دهیم و در یکی از همین قراردادها آمده که باید 500 دانشجو از یک کشور را تربیت کنیم.

وی افزود: بنا داریم در حوزه بین‌الملل، دانشکده بین‌الملل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را راه‌اندازی کنیم که مجوزهای این کار گرفته و مقدمات آن نیز فراهم شده و امیدوارم از ژانویه امسال بتوانیم دانشجوی خارجی بگیریم.

لاریجانی با اشاره به بحث پژوهش در دانشگاه گفت: خوشبختانه با 95 مرکز تحقیقاتی و 4 مرکز رشد در آینده‌ای نه چندان دور اولین پژوهشگاه پزشکی در دانشگاه ما راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه هم اکنون سه پژوهشکده در دانشگاه ما فعال هستند و مقدمات تاسیس پارک فناوری بوعلی نیز فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به تسهیلات خوابگاهی دانشگاه هم اشاره کرد و گفت: 150 واحد خوابگاهی برای اسکان دانشجویان در سرتاسر تهران در نظر گرفته شده و با تلاش‌هایی که شده اخیرا چند میلیارد تومان به ساختمان خوابگاه‌های اضافه شده است.