حجتالاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامهریزی برای تبدیل امامزادههای سطح کشور به قطب فرهنگی، یکی از مهمترین منویات رهبر معظم انقلاب است، افزود: در استان اصفهان نیز با برنامهریزیهای انجام شده، تمامی امامزادهها تبدیل به قطب فرهنگی میشوند تا مباحث و مسائل فرهنگی در جوار مقدس این امامزادگان بیشتر مطرح شود.
وی با بیان اینکه هماکنون بسیاری از امامزادههای سطح استان اصفهان تبدیل به محیط و قطب فرهنگی شدهاند، اظهار داشت: با فعالیتهای مستمر انجام شده، تاکنون 70 درصد از امامزادههای استان به قطب فرهنگی تبدیل شدهاند که تاثیرات شگرفی بر مباحث فرهنگی و معرفتی اقشار مختلف جامعه داشتهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی مد نظر در امامزادهها باید با برنامهریزی دقیق و به صورت مستمر ارائه شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارهای غنیسازی مباحث فرهنگی و معرفتی در جامعه، یکپارچگی و استمرار در طرح این مسائل است که خوشبختانه امامزادههای استان اصفهان پتانسیلهای بسیاری برای این موضوع دارند.
تاکنون 490 امامزاده به قطب فرهنگی تبدیل شدهاند
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تبدیل امامزادگان استان اصفهان به قطب فرهنگی، فعالیتی شگرف و درخور توجه محسوب میشود، اضافه کرد: هماکنون 702 بقعه متبرکه در سطح استان اصفهان شناسایی شده و به ثبت رسیده که 490 مورد از این بقاع، به قطب فرهنگی تبدیل شدهاند.
حجتالاسلام اژدری اجرای برنامههای فرهنگی در این بقاع متبرکه را تنها یکی از راههای تبدیل آنها به قطب فرهنگی دانست و بیان داشت: استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در این مکانهای مقدس از جمله مباحث مرتبط با هنر، فرهنگ، ادب، معنویت، مقاومت، ایثار و زائرپذیری میتواند سرعت تبدیل بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی را افزایش دهد.
وی با تاکید بر لزوم ترغیب بیشتر جوانان به حضور در بقاع متبرکه، ادامه داد: حضور هر چه بیشتر جوانان در این مکانهای مقدس، علاوه بر بالفعلسازی ظرفیتهای این بقاع، زمینه رشد فکری و معنوی جوانان را نیز فراهم میآورد که دستیابی به این رشد فکری، یکی از رسالتهای موجود بر سر راه فعالیتهای قطبهای فرهنگی است.
کمک به افزایش روح معنویت در جامعه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین با اشاره به دشوار بودن تبدیل تمامی امامزادگان استان به قطب فرهنگی، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردهاند که از ظرفیتهای تمامی بقاع متبرکه و امامزادگان باید برای راهاندازی قطبهای فرهنگی استفاده شود اما متاسفانه برخی از امامزادهها هماکنون توانایی فعالیت به عنوان قطب فرهنگی را ندارند و ابتدا باید شرایط لازم در آنها ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که تمامی بقاع متبرکه و امامزادگان استان اصفهان به قطب فرهنگی تبدیل شوند، شاهد رشد و تعالی مثال نازدنیدر حوزه فرهنگ اجتماعی و معنوی اقشار مختلف جامعه خواهیم بود به طوری که روح معنویت، تمامی جامعه را در بر میگیرد.
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