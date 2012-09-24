  1. استانها
  2. سمنان
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

تقی پور در گفتگو با مهر:

دانش آموزان دامغانی با دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند

دانش آموزان دامغانی با دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند

دامغان - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان گفت: دانش آموزان این شهرستان با حضور در نمایشگاه یاد یاران با دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند.

سرهنگ پاسدار سعید تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه یاد یاران به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در محوطه حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) دامغان افتتاح و راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه دارای 21 غرفه شامل غرفه های کتاب، ادوات و تجهیزات نظامی، نمایش منطقه عملیاتی بدر، سالن تیراندازی، محصولات فرهنگی، ماکت عملیاتی دفاع مقدس، حجاب و عفاف، معراج شهدا، حلقه های فعال صالحین، ایستگاه صلواتی و مشاوره حقوقی است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان اضافه کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه دانش آموزان دامغانی از سطح مدارس این شهر با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای رزمندگان و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا می شوند.

تقی پور در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس و در دو شیفت کاری صبح ها از ساعت هشت تا 12  و عصرها از ساعت 16 تا 21 به روی بازدید کنندگان دایر است.

نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان افتتاح شد.

کد مطلب 1703834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها