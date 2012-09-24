دانش آموزان دامغانی با دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند

سرهنگ پاسدار سعید تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه یاد یاران به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در محوطه حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) دامغان افتتاح و راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه دارای 21 غرفه شامل غرفه های کتاب، ادوات و تجهیزات نظامی، نمایش منطقه عملیاتی بدر، سالن تیراندازی، محصولات فرهنگی، ماکت عملیاتی دفاع مقدس، حجاب و عفاف، معراج شهدا، حلقه های فعال صالحین، ایستگاه صلواتی و مشاوره حقوقی است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان اضافه کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه دانش آموزان دامغانی از سطح مدارس این شهر با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای رزمندگان و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا می شوند.

تقی پور در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس و در دو شیفت کاری صبح ها از ساعت هشت تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 21 به روی بازدید کنندگان دایر است.

نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان افتتاح شد.