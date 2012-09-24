بروز ویروس جدیدی از خانواده سارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این سازمان، آزمایش ها بر روی یک مرد 49 ساله قطری حاکی از جدید بودن این ویروس است.

کوروناویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که شامل ویروس های سرماخوردگی و سارس نیز می شوند.

سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای اعلام هشدارهای بهداشت عمومی این ویروس است.

ویروس سارس که سال 2002 در چین بروز کرد تا پیش از کنترلش، بیش از 800 نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشاند.

مقامات سازمان ملل می گویند در حال حاضر باید گوش به زنگ بود ولی دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی این مرد قطری سوم سپتامبر با نشانه های عفونت تنفسی به پزشک مراجعه کرده بوده است.

وی در روز هفتم سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه در دوحه قطر و در روز 11 سپتامبر با استفاده از آمبولانس هوایی به انگلیس منتقل می شود.



سازمان حفاظت از سلامت انگلیس پس از انجام آزمایش های متعدد وجود این ویروس جدید از خانواده کوروناویروس را تایید کرد.

دانشمندان این سازمان توالی ژنی این ویروس جدید را با نمونه های توالی شده دانشمندان هلندی مطابقت دادند.

اوایل سال جاری محققان هلندی بافت ریه یک شهروند عربستانی 60 ساله را که مبتلا به یک بیماری کشنده شده بود تعیین توالی کردند.

هر دو مورد تقریبا یکسان بودند.

محققان می گویند هر گونه مدرکی دال بر انتقال انسان به انسان این ویروس می تواند نگران کننده باشد که مبادا ویروس SARS مانند دیگری در حال ظهور است.

سازمان بهداشت جهانی می گوید هنوز محدودیتی بر سفرها صورت نگرفته و اما باید اطلاعات بیشتری در مورد این ویروس به دست آید.