اولین کنفرانس مجازی مهندسی فناوری اطلاعات در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خزایی دبیر علمی و اجرایی اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات گفت: اولین کنفرانس مجازی منطقه‌ایی مهندسی فناوری اطلاعات سی‌ام شهریور سالجاری بصورت مجازی با ارائه مقالات منتخب برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به اهداف برگزاری اولین کنفرانس مجازی منطقه‌ایی مهندسی فناوری اطلاعات افزود: گردهمایی و تبادل علم و اندیشه دانشجویان سراسر کشور، معرفی آخرین دستاوردهای این حوزه و آشنایی شرکت کنندگان با محیط کنفرانس های علمی و مجازی از اهداف عمده برگزاری این کنفرانس بود.

خزایی در ادامه نتایج حاصل از برگزاری این همایش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ویژگی های کنفرانس های مجازی و شرایط خاص اقتصادی موجود، این کنفرانس هزینه ایی برای دانشگاه نداشته و در واقع در کنار مباحث علمی مطروحه در کنفرانس، یک کارگاه علمی خوب و در دسترس برای دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات این دانشگاه بود تا هرچه بیشتر با دنیای مجازی آشنا شوند و شرکت کنندگاه بدون اتلاف وقت و انرژی جهت سفر و هزینه به ارائه مطالب خود بپردازند.

دبیر علمی و اجرایی نخستین همایش مجازی مهندسی فناوری اطلاعات، در خاتمه افزود: برای پذیرفته شده گان در این همایش گواهی ارائه مقاله ارسال خواهد شد.

