قانون 10 درصدجایگاه تماشاچیان بالاخره اجرا شد/ پرسپولیس هم طعم 10درصد را چشید

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دیدار سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران از هفته نهم مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد. با تمهیدات انجام شده توسط باشگاه سپاهان بلیط های این بازی به صورت پیش فروش در اختیار تماشاگران دو تیم قرار گرفت و بلیطی در فولادشهر فروخته نشد. اما نکته قابل توجه این بود که طبق وعده قبلی مسئولان تیم اصفهانی، تنها 10درصد از ظرفیت صندلی های فولادشهر در اختیار تماشاگران تیم مهمان قرار گرفت.

در سال های گذشته و دوره های قبلی لیگ برتر بحث بر سر تعداد تماشاگران تیم های سرخابی همواره موضوع داغ مصاحبه های قبل از بازی مدیرعاملان دو تیم بود. سپاهانی ها علی رغم درخواستشان از شورای تامین با مخالفت آنها روبه رو می شدند و ظرفیت ورزشگاه فولادشهر به طور 50-50 بین سپاهان و تیم مهمان تقسیم میشد.

اما در بازی استقلال و سپاهان در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و علی رغم مخالفت و فشارهای تیم تهرانی، برای اولین بار این قانون برای تماشاگران تیم مهمان رعایت شد.

این موضوع در بازی شب گذشته سپاهان و پرسپولیس تکرار شد تا هر دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس که به در اختیار داشتن حداقل نیمی از ظرفیت ورزشگاه ها در لیگ برتر عادت کرده بودند، طعم قانون 10درصد برای تیم مهمان را بچشند.

این دیدار با نتیجه دو بر صفر و با گل های عادل کلاه کج و جواهیر سوکای به سود تیم سپاهان به پایان رسید.