اجراي اينترنتي گروه تئاتر ويرگول به خردادماه موكول شد

وي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" همچنين افزود: به دليل مشكلات مالي ممكن است اين طراحي درسايت گروه خودمان انجام نگيرد و با سايتهاي ديگري وارد مذاكره شويم. يكي ازاين سايتها ممكن است سايت ايران تئاتر باشد.

"دشت آراي" درباره علت به تعويق افتادن اين اجراها توضيح داد: پس ازآن كه اجراي "روياي اسبي كه از پا نمي افتد" اول ارديبهشت ماه افتاد و جايگزين اجراي محمد عاقبتي شد، به دليل اشتغال گروه به تمرينات اين نمايش، پروژه اجراي اينترنتي به تعويق افتاد.

وي افزود: تا اجراي نمايش "روياي اسبي كه از پا نمي افتد" تاپ ايان ارديبهشت ماه به طول مي انجامد اما ما كار پروژه اجراهاي اينترنتي خود را از نيمه ارديبهشت ماه آغاز مي كنيم تا حداكثر علاقمندان ما از خردادماه بتواننداز طريق آدرس مشخصي از اين اجراها در زمان معيني ديدن كنند.

"دشت آراي" درباره اجراي اينترنتي گروه خود كه قرار است به همراه گروه آتيلا پسياني و تينوش نظم جو، توضيح داد: اين اجراها در مكان و زمان مشخصي در 3 زمان 10 دقيقه اي صورت مي گيرد كه همزمان از طريق يك وب كن اين اجراها بر روي سايت اينترنتي ارائه مي شود.

وي در پايان از نهادها و موسسات مختلف خواست تا در صورت تمايل از اين پروژه حمايت كنند و گفت: با توجه به استقبالي كه تاكنون از اين ايده اجراي تئاتر در اينترنت شده است، حمايت مالي هر ارگان و موسسه اي مي تواند از نظر تبليغاتي براي آنها تأثيرات مثبتي را در بر داشته باشد.