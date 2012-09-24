ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارشاد اسلامی کهگیلویه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این ستاد به منظور حفظ و پایبندی به ارزشهای دینی ومعنوی و راستای تشکیل شوراهای امر به معروف ونهی از منکر در ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه امر به معروف ونهی از منکر از واجبات دین ماست، عنوان کرد: این ستاد با حضور سه نفر از کارشناسان این اداره وهمکاری سپاه ناحیه دهدشت و دفتر امام جمعه و مسئول "زینبیه" شهر دهدشت فعالیت خود را آغاز کرده است.

خردمند افزود: این شورا همسو با ستاد امر به معروف ونهی از منکر کار ارشاد و تذکر لسانی را در محیط اداره و در بین هنرمندان به عهده دارد.

وی با بیان اینکه حجاب نه تنها محدودیتی برای بانوان ندارد، بلکه یک مصونیت است، اظهار داشت: همه افراد جامعه و هنرمندان باید به این فریضه مهم توجه داشته باشند و با رعایت حجاب و عفاف الگویی برای دیگران باشند.