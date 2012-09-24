سند راهبردی شهرداری قم تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوین سند راهبردی شهرداری قم افزود: این سند نقشه راه، اولویت ها و مسائل شهرداری را مشخص می کند.

وی ادامه داد: این سند برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است.

سخنگوی شورای شهر قم در ادامه توجه به نظام برنامه ریزی با مشارکت همه اجزای سازمان را از رویکردهای این سند برشمرد و بیان داشت: تفویض و واگذاری اختیارات و رویکرد مشارکتی با مشارکت افراد مختلف در سطوح مختلف کاری را از دیگر رویکردهای این سند دانست.

بختیاری افزود: نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در این سند تحلیل شده است و بیانیه ارزش ها که شامل ارزش های اساسی و کارکردهای شهرداری قم است مشخص شده است.

وی تاکید کرد: در چشم انداز این سند قم شهری اسلامی، تاریخی، زیارتی، سیاحتی، ارائه دهنده الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفته، آرام، پاک، امن و مناسب برای مشتاقان حضور در این شهر و پویندگان معارف الهی معرفی شده است.