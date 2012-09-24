جلوگیری از تجمع اراذل و اوباش در اطراف مدارس/ افزایش امنیت دانش آموزان

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و با توجه به لزوم برقراری نظم و امنیت بیشتر در سطح شهر به وی‍ژه در اطراف مدارس، نیروی انتظامی غرب استان تهران طی برگزاری جلسات متعدد با مدیران آموزش و پرورش شهرستانها،‌ اقدامات خاصی را برای آسودگی خاطر هرچه بیشتر خانواده ها و والدین دانش آموزان در نظر گرفته است.

شناسایی موقعیت جغرافیایی مدارس در جهت افزایش نظم و امنیت

وی عنوان کرد: در این راستا طی چندین ماه گذشته، تمامی مدارس موجود شهرستانهای استان تهران در مناطق مختلف شناسایی شده اند و به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا بتوان بر اساس موقیعت های متفاوت مدارس و با توجه به سن دانش آموزان، اقدامات پلیسی لازم را به عمل آورد.

این مسئول ادامه داد: بنا بر تحقیقات به عمل آمده، مدارس موجود در سطح شهرستانهای استان تهران در چندین گروه تقسیم بندی شده اند و برای هرکدام نیز عملیات وی‍ژه ای در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال مدارسی که در مناطق دورافتاده و خلوت قرار دارند و به دلیل اندک بودن رفت و آمد، طی مسافت برای دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر، با مشکلات عدیده ای به لحاظ امنیتی روبرو است.

جلوگیری از تجمع اراذل و اوباش در اطراف مدارس

اصلانی افزود: همچنین به منظور ایجاد امنیت و نظم در محیط اطراف مدارسی که در مناطق شلوغ و پر تردد قرار دارند و تجمع اراذل و اوباش برای دانش آموزان مشکل ایجاد می کند و مدارس دیگری که به لحاظ قرار گیری در موقیعت جغرافیایی و شرایط محیطی خاص،‌ تخلفات و جرائمی از قبیل خرید، فروش و مصرف مواد مخدر و... در برابر دانش آموزان انجام می گیرد و امکان الگوبرداری نامناسب توسط دانش آموزان وجود دارد،‌ اقدامات مطلوبی از سوی نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.

استقرار ماموران لباس شخصی و گشت زنی خودروهای پلیس در محوطه مدارس

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در سال جاری طرح ایجاد امنیت در محیط اطراف مدارس، در سه سطح مختلف انجام خواهد شد که این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: کنترل محوطه اطراف مدارس و دانشگاه ها به طور نامحسوس یکی از موارد سه گانه طرح امنیت مدارس است، که به این منظور در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس، ماموران نیروی انتظامی با لباس شخصی در محل مستقر خواهند شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین گشت زنی موتورها و خودورهای پلیس در میادین و خیابان های منتهی به مدارس به وی‍ژه مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان و استقرار پاس های پیاده در جلوی درب مدارس،‌ از دیگر موارد طرح امنیت محیط اطراف مدارس است.

لزوم همکاری اولیا و مربیان دانش آموزان با نیروی انتظامی

اصلانی ضمن تاکید بر لزوم همکاری اولیا و مربیان دانش آموزان، اظهار داشت: پلیس تنها می تواند محیط اطراف مدارس و میسر رفت و آمد دانش آموزان را ایمن کند، اما کنترل و سالم سازی محیط داخل مدرسه و منزل دانش آموزان بر عهده اولیا و مربیان این قشر است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد:‌در این راستا خانواده ها باید ساعت رفت و برگشت فرزندان خود را به دقت کنترل کنند و با شناسایی ارتباطات فرزندان خود و آشنایی با دوستان آنها، از بروز مشکلات اجتماعی و عاطفی در فرزندان جلوگیری به عمل آورند.

حضور نماینده پلیس در جلسات اولیا و مربیان مدارس

وی با اشاره به دوران حساس نوجوانی در توصیه ای به خانواده ها، گفت: با فرزندان خود دوست باشند تا فرزندان با اعتماد به والدین، آنها را در جریان مسائل و مشکلات خود قرار دهند و دوری از خانواده منجر به پناه بردن دانش آموزان به دوستان ناباب و عواقب جبران ناپذیر آن نشود.

این مسئول افزود: به منظور ایجاد ارتباط نزدیک بین پلیس و اولیا و مربیان دانش آموزان، مقرر شده است که در تمامی جلسات اولیا و مربیان، نماینده ای از نیروی انتظامی نیز حضور یابد و به مشکلات احتمالی رسیدگی کند.