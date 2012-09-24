شهرستان دهلران 290 شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام و انقلاب کرده است

سرهنگ اردشیر اکبری در گفتگو با خبرنگار گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس در دهلران با شکوه خاصی برگزار می شود.

وی افزود: در با هفته دفاع مقدس بیش از 30 ویژه برنامه فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی در شهرستان دهلران اجرا می شود.

سرهنگ اکبری اظهار داشت: فیلم های دفاع مقدس در قالب جشنواره فیلم های مقاومت در این هفته در شهر دهلران و موسیان به نمایش گذاشته می شود .

فرمانده سپاه ناحیه دهلران گفت: دفاع مقدس یکی از فرازهای تاریخ سراسر افتخار نظام اسلامی است که بر اساس ارزش های بلندی شکل گرفت و ادامه یافت .

سرهنگ اکبری بیان داشت: حماسه دفاع مقدس مملو از صحنه های بی نظیری است که دلیرمردان عزیز ایران اسلامی و شیرزنان به نمایش گذاشتند و نسل های آینده باید به آن افتخار کنند .

وی فرهنگ جهاد و شهادت را موجب عزت و بالندگی نظام دانست و گفت: دفاع مقدس بر اساس ارزش های بلندی شکل گرفت و توسعه و تداوم پیدا کرد که این ارزش ها باید حفظ شود .

فرمانده سپاه ناحیه دهلران گفت : شهرستان دهلران 290 شهید در دوران دفاع مقدس را تقدیم نظام و انقلاب کرده و این سند سرافرازی و سربلندی دهلران است.