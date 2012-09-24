احزاب ترکیه خواهان مذاکره دولت با پ.ک.ک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "گولتان کیساناک" رهبر حزب صلح و دموکراسی ترکیه با درخواست از دولت این کشور برای انجام مذاکرات صلح با پ.ک.ک گفت : خشونت در کشور افزایش یافته و این به دلیل اقدامات پ.ک.ک از یک سو و سیاست های دولت از سوی دیگر است.

رهبر حزب صلح و دموکراسی که از احزاب طرفدار کردهای ترکیه محسوب می شود در ادامه عنوان داشت که برای جلوگیری از افزایش خشونت و اقدامات تروریستی در ترکیه دولت باید با پ.ک.ک وارد مذاکره شود.

کیساناک در ادامه افزود : اگر درگیری میان ارتش و پ.ک.ک ادامه پیدا کند این احتمال بسیار زیاد خواهد بود که ماهیت این درگیری ها به خشونت های قومی منجر شده و موجب افزایش بحران های اجتماعی در ترکیه شود.

رئیس حزب صلح و دموکراسی درادامه خطاب به دولت ترکیه گفت : بیاید مسیر گفتگو و مذاکره را در پیش بگیریم تا احتمال جنگ را کاهش بدهیم.

به نوشته آسوشیتدپرس، در حالی احزاب سیاسی ترکیه خواهان مذاکره با پ.ک.ک هستند که به گزارش "گروه بحران های بین المللی" از ژوئن 2011 تا کنون بیش از 700 نفر در جریان تحولات ترکیه کشته شده اند که این رقم بالاترین میزان تلفات انسانی در جریان عملیات های پ.ک.ک از زمان بازداشت "عبدالله اوجالان" رهبر این حزب در سال 1999 تا کنون محسوب می شود.

در همین رابطه در هفته گذشته نیروهای پ.ک.ک به یکی از پایگاه های نظامی ارتش ترکیه حمله کردند که در جریان آن 10 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این خبرگزاری غربی در ادامه می نویسد : درگیری میان ارتش و نیروهای پ.ک.ک در ماه های اخیر در حالی افزایش یافته که پارلمان ترکیه در تلاش است تا قانون اساسی بجا مانده از کودتای ارتشیان در این کشور را اصلاح کند.

علاوه بر آن اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که یکی از شرط های پذیرفته شدن ترکیه در این اتحادیه به رسمیت شناختن حقوق کردها می باشد، از همین رو دولت ترکیه هم از سوی احزاب سیاسی داخل و هم از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار است تا به درگیری های خود با حزب کارگران کردستان پایان بدهد.