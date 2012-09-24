سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت انتخاب دبیرکل جدید سازمان اوپک، گفت: در یکصد و شصت و یکمین نشست وزیران نفت عضو سازمان اوپک اجماعی در خصوص انتخاب دبیرکل جدید این سازمان حاصل نشد.

نماینده ایران در هیات عامل سازمان اوپک با اعلام اینکه در نشست آینده احتمال برگزاری انتخابات دبیرکل آینده اوپک وجود دارد، تصریح کرد: بر این اساس پیش برگزاری نشست وزیران نفت، جلسه ای به منظور ارزیابی کاندیدای کشورهای عضو برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود اول و دوم آبان ماه سالجاری نشست ارزیابی کاندیدای دبیر کل آینده اوپک در وین برگزار شود، بیان کرد: سیاست ایران در نشست آینده کسب اجماع آرا به منظور انتخاب نماینده پیشنهادی ایران برای احراز سمت دبیرکلی اوپک است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سئوال مهر که آیا ایران در انتخابات آینده دبیرکلی اوپک از نامزد پیشنهادی سایر کشورها همچون عراق و یا اکوادر حمایت خواهد کرد، اظهار داشت: طبیعی است که با توجه به نامزدی ایران برای دبیر کلی اوپک از نامزد سایر کشورها حمایتی نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: ایران برای انتخابات دبیرکلی اوپک تنها از نامزد پیشنهادی خود "غلامحسین نوذری" حمایت خواهد کرد.

به گزارش مهر، اعضای اوپک قرار است در نشست آتی خود ک در مورد انتخاب دبیرکل جدید اوپک بحث کنند. ایران غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت، عراق تمیر غضبان مشاور نفتی مالکی و عربستان مجید المنیف نماینده دائم خود در اوپک و وزیر نفت اکوادر را برای این مقام نامزد کرده اند.

غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت از رابطه و تعاملی خوبی با کشورهای مختلف عضو اوپک و به ویژه اعراب برخوردار است و حتی به واسطه این هماهنگی برای نخستین بار در دوران وزارت وی، با اجماع تمامی اعضای اوپک سقف تولید نفت این سازمان حدود 4.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.



کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی اوپک پیشتر ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین اعضای اوپک را مهمترین سیاست ایران برای دبیرکلی اوپک یاد کرد و افزود: علاوه بر این عرضه مطمئن و پایدار نفت به بازارهای جهانی دومین سیاست کلیدی وزارت نفت برای دبیرکلی اوپک خواهد بود.



این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه هماهنگی و اتحاد بیشتر بین اعضای اوپک منجر به تامین بلندمدت منافع ملی تمامی کشورهای عضو این سازمان اقتصادی خواهد بود، خواستار عدم اجرای سیاست‌های خارجه کشورهای عضو در سازمان اوپک شد.



سیدکاظم وزیری هامانه وزیر اسبق نفت هم با اعلام اینکه کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی اوپکبدون شانس نیست خواستار اشتی مجدد ایران با کشورهای عربی عضو اوپک شده است.



این در حالی است که سیدمسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در دولت دهم و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس گفته است: احتمال انتخاب نماینده ایران به عنوان دبیرکل اوپک تقریبا 100 درصد است بر این اساس اگر دبیرکل آتی قوی کار کند، می‏تواند قیمت و میزان تولیدات نفت کشورهای عضو را در حد قابل قبولی نگه دارد.



وی افزود: دبیرکل اوپک از نظر قوانین داخلی این سازمان باید دارای شاخص‏هایی چون تسلط به بازارهای نفت جهان، تسلط به زبان انگلیسی، حضور در رأس وزارت نفت در کشور متبوع خود و چند ویژگی دیگر باشد که فردی که از طرف وزیر نفت ایران معرفی شده، تقریبا این شرایط را داراست.



رئیس کمیسیون انرژی مجلس، یادآور شد: البته این ویژگی‏ها تا حدود زیادی تحت‏الشعاع مسائل سیاسی و رایزنی‏های پشت پرده رنگ می‏بازند و کشوری که بتواند لابی قوی‏تری داشته باشد، می‏تواند نماینده خود را به عنوان دبیرکل اوپک به دیگر اعضای این سازمان معرفی کند.