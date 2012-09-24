به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده امین معروف به امین 5 سی سی 19 ساله متهم است در جریان یک درگیری صاحب یک دکه روزنامه فروشی را به قتل رسانده بود.

صبح امروز جلسه محاکمه به ریاست قاضی عبداللهی در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که در ابتدای جلسه خانم کاکلی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه نیز اولیای دم با حضور در جایگاه خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.

قاضی عبداللهی سپس اتهام قتل عمدی را به امین تفهیم کرد که او با قبول اتهاماتش اظهار داشت: مقتول به نام میرفیاض در خیابان کارون یک دکه روزنامه فروشی داشت. چند روز قبل از حادثه یکی از دوستانم چند کارت شارژ از دکه او سرقت کرده بود. من از مقتول خواستم از دوستم شکایت نکند تا پول کارت شارژها را به او بدهم. روز حادثه بخاطر خوردن قرص ترامادول و دیاسپام حالت عادی نداشتم در حال عبور از مقابل دکه روزنامه فروشی بودم که مقتول من را صدا کرد وقتی پیش او رفتم بدون اینکه حرفی بزند، سیلی محکمی به صورتم زد من هم کنترلم را از دست داده و با چاقویی که به همراه داشتم 5 ضربه به گردن، دست و کتف او زدم. میرفیاض یک میله آهنی برداشت و به تعقیب من پرداخت که پس از طی مسافتی به علت شدت خونریزی روی زمین افتاد. شب از طریق یکی از دوستانم متوجه مرگ مرد دکه دار شدم. به همین خاطر صبح با مراجعه به کلانتری خود را معرفی کردم.

قاضی: چرا به تو می گویند امین 5 سی سی؟

متهم: بخاطر اینکه قدم کوتاه است، دوستانم این لقب را روی من گذاشتند.

قاضی: همیشه با خودت چاقو حمل می کردی؟

متهم: بله. این چاقو وسیله کارم در طلاسازی بود و همیشه آن را همراه خود داشتم.

قاضی: بر روی بدنت آثار خالکوبی و خودزنی وجود دارد، این آثار مربوط به چه زمانی است؟

متهم: قبل از جنایت دچار مشکلات روحی و روانی بوده و برای تخلیه خود خودزنی می کردم.

در ادامه جلسه وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: با توجه به جثه کوچک موکلم باور اینکه او 5 ضربه به مقتول زده باشد، سخت است و تصور می کنم امین برای فداکاری تمام اتهامات را به گردن گرفته است. حال آنکه در زمان قتل یکی از دوستانش در محل جنایت حضور داشته است.

متهم به قتل در آخرین دفاعیات خود گفت: من به تنهایی مرتکب قتل شده و هنگامیکه به مقتول ضربه می زدم چشمانم را بسته بودم حالا هم تقاضای قصاص خود را دارم.

پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم قانونی وارد شور شدند.