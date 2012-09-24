به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات کارگاهی آینده نگری ویژهی دهه کرامت رضوی توسط اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی در جوار مرقد منور حضرت علیبنموسیالرضا(ع) برگزار میشود.
اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی اهتمام به برگزاری 6 کارگاه ویژه با موضوع آیندهنگری برای دختران و پسران جوان در ایام پربرکت دههی کرامت رضوی کرده است.
نشستهای یاد شده در پایگاههای مسجد صدیقیها، سرزمین نور واقع در ورودی سردرب غربی صحن جامع رضوی و رواق دارالهدایه برگزار میشوند.
عطرافشانی حرم مطهر رضوی با رایحههای متفاوت در دهه کرامت
رئیس اداره خدمات اماکن متبرکه رضوی گفت: در طول دهه کرامت رضوی، حرم مطهر امام رضا (ع) با رایحههایی از بهترین عصارههای دنیا معطر میشود.
محمدرضا سبزعلی اظهارکرد: همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرترضا(ع) رواقهای مبارکه حرم رضوی با رایحههایی متفاوت از بهترین عصارههای موجود در جهان، عطرافشانی میشود.
تصریح کرد: در این ایام مبارک طی تقسیمبندی انجام شده عطرهایی که در رواق امامخمینی(ره)، دارالاجابه و دارالولایه، دارالحجه(عج) و روضه منوره و رواقهای مرکزی حرم مطهر رضوی استفاده میشود، با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
برگزاری نمایشگاه تمبرها و پاکتهای مهر روز در موزه آستان قدس
به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از تمبرها، پاکتهای مهر روز و تلگراف و نامههای رزمندگان اسلام در جبههها در موزه آستان قدس رضوی برگزار شده است.
مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات آستان قدس رضوی گفت: بسیج همگانی برای دفاع مقدس از اسلام و انقلاب، حضور رهبر معظم انقلاب در جبههها در دوران دفاع مقدس، سرداران و دلاورمردان شهید جنگ تحمیلی از جمله سردار مهدی چمران، سردار مهدی باکری، سرلشگر عباس بابائی و سردار محمد ابراهیم همت بخشی از عناوین تمبرهای به نمایش گذاشته در این نمایشگاه است.
محمدحسین یزدینژاد تصریح کرد: حضور مستمر علماء و روحانیان در جبههها و پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی، آزاد سازی خرمشهر از دست بعثیان متجاوز، شهید سرافراز محمد حسین فهمیده، حماسه عقابهای تیز پرواز نیروی هوایی در جنگ تحمیلی، آزادگان سرافراز بخش دیگری از تمبرهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه است.
برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع جنگ تحمیلی در کتابخانه آستان قدس رضوی
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی از عکسها و کتابهای ارزشمند با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی برگزار شده است.
در این نمایشگاه از میان عکسهای مرکز اسناد آستان قدس رضوی مجموعه ارزشمندی انتخاب و در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در این کتابخانه حدود 14 هزار نسخه مشتمل بر 3 هزار و 100 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس وجود دارد که سعی شده این کتابها در کتابخانه مرکزی و کتابخانههای وابسته به آستان قدس در اختیار علاقهمندان به حوزه دفاع مقدس قرار گیرد.
جشنهای مردمی زیرسایه خورشید عرصه تحول جشنهای مذهبی است
سخنگوی ستاد جشنهای مردمی زیرسایه خورشید همدان گفت: طراحی ویژه جشن زیرسایه خورشید عرصهای برای تحول در جشنهای مذهبی است.
حجتالاسلام محمدسعید بطحائیان، بابیان اینکه برنامههای جشنهای زیرسایه خورشید همدان با ورود پرچم امام هشتم از پنجم مهرماه آغاز میشود افزود: استقبال از پرچم وخادمان امام رضا(ع) درمیدان امامزاده عبدالله(ع)، جشنهای دانشآموزی، عیادت از بیماران، عیادت زندان و گلباران گلزار شهدا از جمله برنامههای ویژه در سه روز حضور خدام حرم در همدان است.
زنگ رضوی در چهار مدرسه زنجان نواخته شد
خدام آستان قدس رضوی صبح روز شنبه در ادامه سفر خود به استان زنجان در مدارس این شهر حاضر شدند و زنگ رضوی را در این مدارس نواختند.
مدارس «ولایت»، «شاهد اطهر»، «الزهرا(س)» و«22 بهمن» میزبان خدام رضوی بود که با حضور خود طراوت و شادابی را در روز آغازسال تحصیلی به دانشآموزان هدیه کردند.
براساس این گزارش، خدام بارگاه حضرت رضا(ع) ضمن برگزاری مسابقه از احادیث حضرت امام رضا(ع) درباره جایگاه و معجزات آن حضرت و درباره لزوم توجه دانشآموزان و نسل جوان به روایات و احادیث دینی به سخنرانی پرداختند.
روزانه بالغ بر 1000 خدمتگزار در خدمت رفاه زائران
مدیریت امور رفاه زائرین آستان قدس رضوی گفت: در خجسته ایام دهه کرامت، روزانه بالغ بر یکهزار خدمتگزار در این قسمت به زائران خدمت میکنند.
محمد ظریفراد اظهارکرد: اداره امداد و تسهیلات زائرین، اداره خدمات عمومی، اداره امور امانات، اداره امور روشنائی، بخش صندلی چرخدار، بخش پیداشدگان و رسیدگی به امور گمشدگان و بخش خدمات از زیرمجموعههای مدیریت رفاه زائرین است.
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