نقش برجسته میشخاص ایلام در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده ضمن بیان این خبر اظهار داشت: نقش برجسته میشخاص در شهرستان ایلام، بخش مرکزی، دهستان میش خاص، 630 متری شمال شرق روستای زردآلو آباد واقع شده است.



وی در خصوص جزئیات این اثر گفت: نقش برجسته بر روی صخره ای آهکی ایجاد شده که ارتفاع محل نقش با سطح زمین در حدود 8 متر است.

این مسئول ادامه داد: یک کادر کم عمق با قسمت فوقانی هلالی شکل دور تا دور این نقش را احاطه کرده است و این کادر 95 سانتیمتر پهنا و 110 سانتیمتر ارتفاع دارد که درون این کادر شخصی به حالت ایستاده رو به سمت چپ و به صورت برجسته حجاری شده است.



شنبه زاده افزود: این شخص لباسی به تن دارد که تا روی قوزک پا کشیده شده و کلاه وی به صورت مخروطی شکل است.

وی عنوان کرد: موهای سربلند و بر روی شانه قرار دارند و ریش مجعد مستطیلی شکلی دارد و بر روی کمر این شخص تبری نمایش داده شده است.

این مسئول تصریح کرد: دست چپ وی بالاتر از دست راست قرار دارد و این شیوه نمایش به دلیل عدم وجود پرسپکتیو در نمایش تصاویر است.

وی ادامه داد: در دست راست عصا و در دست دیگر شیئی دیده می شود و پاهای این شخص نیز به صورت یکی در جلو و دیگری در عقب از بغل تصویر شده اند و در پشت سر این شخص نمادهایی شامل ستاره ی هشت پَر، گوی های هفت گانه و هلال ماه مشاهده می شود.



معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: به نظر می رسد در سایر بخش های داخل کادر مذکور به خصوص در مقابل سر این شخص تصاویر دیگری وجود داشته اند که به دلیل فرسایش بیش از حد قابل بازخوانی و ترسیم نمی باشند.

وی ادامه داد: نزدیکی این نقش برجسته به نقش برجسته آشوری اشکفت گل گل و همزمان بودن آنها به لحاظ تاریخی بیانگر اهمیت این ناحیه از ایلام بوده که در مواقعی مورد تاخت و تاز آشوریان قرار می گرفته است.



از مهمترین ویژگی های اثر شباهت آن به نقش برجسته گل گل است با این تفاوت که نقش برجسته میشخاص فاقد کتیبه است.



هم اکنون ایلام دارای 733 اثر تاریخی ملی است.

حضور فعال استان ایلام در ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان

استان ایلام با غرفه های متنوع در ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین که 13 تا 16 مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برپا خواهد شد حضور فعال دارد .



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان ایلام ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین باتوجه به اهمیت آن و حضور پررنگ سفرا و مهمانان خارجی و گردشگران ایرانی و نیز استقبال بی نظیر مردم خونگرم گلستان باعث شده اداره کل میراث فرهنگی ایلام هرساله حضور چشمگیری در این برنامه داشته باشد .



علی قاسم پور افزود: غرفه معرفی جاذبه های گردشگری،غرفه صنایع دستی گلیم نقش برجسته،غرفه توانمندی های صنایع دستی ایلام،برپایی سیاه چادر محلی و پخت نان و شیرینی محلی از برنامه های این اداره کل در جشنواره فوق است .



وی گفت: جشنواره ششم فرهنگ اقوام ایران زمین که با حضور هنرمندان سراسر کشور، سفرا و هنرمندان کشورهای خارجی ازجمله چین، اندونزی، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و آذربایجان برگزار می‌شود می تواند مکانی مطلب برای معرفی پتانسیل های گردشگری ایلام باشد .

"ایلام دیار ناشناخته" ساخته شد