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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

در کهگیلویه و بویراحمد/

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرام آغاز به کار کرد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرام آغاز به کار کرد

چرام - خبرگزاری مهر: نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تازه تاسیس چرام با حضور جمعی از مسئولین کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در آیین گشایش این نمایندگی گفت: فرهنگ زیربنا ومحور توسعه همه فعالیتهاست وتا توسعه فرهنگی در جایی صورت نگیرد، توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی صورت نمی گیرد و یا رشد بیمار گونه ای دارد.

امین کمالوندی بیان داشت: باتوجه به رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی و تلاش دولتمردان برفعالیت های فرهنگی، نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان چرام افتتاح شد.

کمالوندی با بیان اینکه این شهرستان از سابقه دیرینه فرهنگی برخوردار است، عنوان کرد: افتتاح این نمایندگی می تواند با ساماندهی امورات فرهنگی وهنری در پیشبرد وتعالی این شهرستان نقش آفرین باشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان با اشاره به جنگ نرم دشمن و تهاجم فرهنگی تصریح کرد: فرهنگیان وهنرمندان واعضاء کانونهای فرهنگی وهنری مساجد در صف مقدم این نبرد هستند و راه مقابله با این هجوم همه جانبه فعالیتهای فرهنگی وهنری در راستای اهداف عالیه نظام است.

وی ساخت سالن آمفی تئاتر ومجتمع فرهنگی وهنری و نگارخانه را از برنامه های این اداره کل برای هنرمندان این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 1703866

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