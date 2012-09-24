صمد کریمی در گفتگو با مهر گفت: نرخ ارزی که امروز در مرکز معاملات ارز مبادله شد، براساس توافقات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی بوده است و این نرخ به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل مستقر در اتاق معاملات دارندگان و متقاضیان ارز اعلام خواهد شد.

سخنگوی طرح پنجره واحد مبادلات ارزی افزود: با توجه به مبادلات موجود، این نرخ امروز 2404 تومان مبادله شد.

وی تصریح کرد: در واقع مشتری باید پس از مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران ثبت سفارش کالا را انجام داد و سپس به بانک‌های عامل که ملت و کشاورزی است، مراجعه کرده تا این دو بانک با مقرارت ریالی و ارزی خود و با توجه به مقررات موجود بتواند خدمات لازم را دریافت کند.

به گفته کریمی، وقتی مذاکره نهایی بانک عامل با مشتری براساس ضوابط و اسناد به پایان رسید، آنگاه ریال از مشتری بر اساس توافقات صورت گرفته و اعلام نرخ بانک مرکزی دریافت و در بانک خارج از کشور که در تعامل با بانک مرکزی است، دلار تحویل فروشنده خارجی خواهد شد.

وی اظهار داشت : اگر مشتری در سایر بانکها به غیر از ملت وکشاورزی نیز حساب داشته باشد، مشکلی به لحاظ نقل و انتقالات نخواهد داشت.

کریمی گفت: هم اکنون اتاق معاملات دارندگان و متقاضیان ارز دو طرف "عرضه کننده و متقاضی" دارد که درفاز نخست عرضه کننده اصلی در این مرکز شرکت نفت است که مشمول ماده 27 قانون بودجه می شود.

سخنگوی طرح پنجره واحد مبادلات ارزی خاطر نشان کرد: 14.5 درصد از درآمد فروش نفت به حساب بانک‌هایی درخارج کشور واریز می شود که براین اساس، ارز به نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد را حدود 2453 تومان و نرخ دلار معاملاتی را حدود 2404 تومان برای روز دوشنبه اعلام کرده است. برهمین اساس، نرخ دلار در بازار آزاد از نگاه بانک مرکزی 27 تومان از نرخ دلار آزاد در بازار تهران (میدان فردوسی) - 2480 تومان - در روز دوشنبه پائین‌تر است.