ارائه خدمات روانشناسی رایگان به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمدعلی فغفوریان درباره سطوح 3 گانه خدمات در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: سطح اول پیشگیری است که در این راستا این مرکز دوره های آموزشی مهارت زندگی را برای تمامی دانشجویان به صورت الزامی برگزار می کند.

وی اضافه کرد: در این دوره ها 4 عنوان از مهارت های زندگی شامل ارتباط موثر، کنترل استرس، جرات ورزی و کنترل مساله در اولویت اول به دانشجویان ارائه داده می شود.

فغفوریان یادآور شد: همچنین دوره هایی مانند پیشگیری از سوء مصرف مواد و مشاوره های قبل از ازدواج نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به سطح دوم خدمات روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دانشجویان خاطرنشان کرد: سطح دوم مسائلی است که مانع فعالیت دانشجو نمی شود ولی در فعالیت وی اختلال ایجاد می کند و با علائمی مانند افت تحصیلی و علائم رفتاری غیر عادی مشخص می شود.

وی با اشاره به سطح سوم خدمات در مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: این سطح از خدمات برای اختلالاتی است که خود شخص قادر به حل آنها نیست و در این حالت تمام خدمات مانند روانپزشکی و مشاوره انجام می شود تا فرد به حالت عادی برگردد.

فغفوریان با اشاره به اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پیشگیری از اختلالات روانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در اول هر سال تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی برای دانشجویان یک ارزیابی روانشناختی در قالب یک تست انجام می شود.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: برای افرادی که پاسخ های این تست به گونه ای مشکوک باشد تست های تکمیلی انجام می شود و افراد را بسته به نیاز به صورت کاملا محرمانه در فرآیند بهبودی قرار می دهند.